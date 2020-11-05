Hello Kitty迷你相印機一手就能拿　隨附超萌收納包還能當零錢包

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拍立得的出現掀起了一股拍照熱潮，甚至使很多人開始嘗試復古風格，這種一次性成像的設計缺點就是按下快門鍵的瞬間幾乎等於定生死，完全沒有NG重來的機會，於是相印機的出現深受許多人喜愛，與拍立得不同之處在於你可以先在手機上選取滿意的照片再列印出來，這次，日本Canon就與Hello Kitty聯名推出迷你相印機，小尺寸的機身攜帶方便，無論手拿還是放在包內都輕巧無負擔，Kitty的外觀造型，完全俘獲少女們的芳心。

▲Canon與Hello Kitty聯名推迷你相印機，並設計了專屬的Kitty主題面板App。（圖／翻攝自store.canon.jp，下同）

日本Canon於官網預告將於11月中旬推出Kitty造型的迷你相印機，機身就是Kitty的臉配上極具辨識度的紅色大蝴蝶結，整台相印機根本就是Hello Kitty本人；除了外觀搶眼以外，操作上也相當簡單方便，只要於手機下載專用Ａpp並且連接藍牙便可以輕鬆印出所選取的照片，而這次聯名也特地將App版面設計為Kitty主題，不僅視覺效果一百分，使用上也添加了「加入文字」、「插入貼紙」以及「套用濾鏡」等功能，讓你能做出專屬於自己獨一無二的照片。

▲Canon Mini Print專屬App可客製化專屬自己風格的照片。

另外，還隨附贈Hello Kitty的造型收納包，讓你的相印機與相片紙補充包都能輕鬆收納，另外相片紙的材質還能把相片做成有黏性的貼紙，照片印出後即可直接黏在想貼的地方，實在是非常貼心的設計。

Canon與Hello Kitty聯名迷你相印機目前日本官網可開始預購，日本當地也將於11月中旬開始發售，期待日後台灣也能上市。

▲機身小巧可愛一手便可掌握，購買即附贈收納包；定價為20,100日圓（約NT$5,494）。

若喜歡Hello Kitty的話，那肯定也不能錯過這款由台灣品牌生活工場推出的「Hello Kitty陶瓷吹風機」，白色的機身搭配藍色的設計，Kitty換上泳裝可愛俏皮的模樣讓再討厭的洗頭的女生都不懶惰！

具有遠紅外線因此超速乾，省下了不少時間 ，另外還有負離子的效果，讓受損的毛麟片被覆蓋同時幫你鎖住頭髮中的水分，使秀髮更加滑順。整個吹風機體積小重量輕，且手柄部分設計為可折疊式，既輕巧又好收納，絕對是Hello Kitty粉必備，此款定價為NT$2,280。除此之外，生活工場也推出了其他一系列的Hello Kitty聯名商品，粉絲們趕快手刀去官網選購。

在 Instagram 查看這則貼文 WORKINGHOUSE 生活工場（@workinghouse_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 4:04 張貼

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