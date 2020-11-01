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《鬼滅之刃》全員化身寶可夢！炭治郎變傑尼龜　善逸版皮卡丘帥爆

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart

日本動漫《鬼滅之刃》擁有高人氣，最近上映的劇場版更造成轟動，除了相關周邊出不停之外，也有很多人以《鬼滅之刃》為主題進行創作。來自夏威夷的插畫藝術家Jimmy Sparrow就發揮創意，把《鬼滅之刃》與同樣超紅的《精靈寶可夢》結合，讓角色變成相同屬性的寶可夢。

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

《鬼滅之刃》主角炭治郎一開始學習「水之呼吸」，所以就將他與水系的傑尼龜結合，傑尼龜身穿綠、黑格子羽織、戴上花牌耳環，額頭還長了跟炭治郎一樣的傷疤，相似度滿分。

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

使用「雷之呼吸」的我妻善逸與皮卡丘是絕配，兩個結合在一起也太Q，看皮卡丘長出金色頭髮、穿著同款羽織，招式不再是十萬伏特，變成超帥的「霹靂一閃」！

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

一直戴著山豬頭套的嘴平伊之助，則是跟火爆猴結合，牠雖然是猴子，卻有著豬鼻子，長得跟伊之助頭套有夠像，兩個剛好都愛打鬥，看了好想大喊：「豬突猛進」！

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

可愛的禰豆子適合變哪隻寶可夢呢？插畫家選擇了幽靈屬性的夢妖，牠身上帶有粉紅色元素，還有鬼火般的飄逸長髮，加上竹筒、髮帶和同款服裝，秒變成禰豆子。

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

「炎柱」煉獄杏壽郎最適合搭配火系神奇寶貝，看小火龍長出杏壽郎的髮型、眉毛，穿上同款服裝、擺出相同姿勢，帥氣度大增。

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

「水柱」富岡義勇身為炭治郎的同門師兄弟，一樣要搭配水系寶可夢，因為能力更強，所以是進化的卡咪龜，擺出招式超級有氣勢。

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

「蟲柱」胡蝶忍身上有許多蝴蝶元素，所以就配上擁有蝴蝶型體的巴大蝶，牠的翅膀變得跟蟲柱的羽織花紋一樣，身體改成粉紅色，看起來好夢幻。

▲鬼滅之刃寶可夢。（圖／翻攝自IG@jimmyxsparrowart）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 精靈寶可夢, 皮卡丘, 寶可夢, 插圖
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