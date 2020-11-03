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失戀前三個月是關鍵期！用三階段向遺憾與美好道別　重新找回自己

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編輯／Emily　圖／商周提供

談戀愛免不了會經歷分手、失戀，不管年齡是多少、戀愛時間是長還短，都一樣會感到痛苦，想要走出來其實有一套模式可以遵循，前三個月是關鍵期，要在這期間歷經三個階段，釐清問題、平復大腦與內心的混亂，學習用新的角度建立思考模式，才能找回自己，重新步上正軌。

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

▲失戀期會歷經三個階段。（圖／CFP，下同）

1.回想：第01-33天

剛失戀時無法馬上遺忘，絕對會想起當初共處的美好時光，而且在回想過程中會不自覺的美化種種回憶，忘卻不愉快的事，此時就會對這段關係的結束感到惋惜。但其實會分開一定有原因，如果非要回想不可，就順便想想當初他惹惱你的特質和所有糟糕的行為。

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

2.補償：第34-66天

過了第一階段，就要找些別的事情轉移注意力，也可以適當的給自己小獎勵當作補償，如果去逛街看到什麼想要的東西，就開心的買給自己吧！想吃家庭號冰淇淋也沒問題，透過快樂的事物逐漸轉移失戀帶來的悲傷，才能累積正能量，找回重新振作的勇氣。

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

3.放手：第67-99天

牽手的時候多緊密，鬆開手的時候就要多用力。放不下手是因為你不知道怎麼做，當你在這段過程理解了社會上的錯誤期待、男女思維模式的差異，以及怎麼把重心放在自己身上的方法，你就會發現鬆開手一點也不難，還多了空間擁抱新的世界。

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

▲99天失戀日記。（圖／商周提供）

★書名：99天失戀日記
★作者：米凱拉‧洛茲納
★出版社：商周出版
★出版日期：2020/11/05
★建議售價：新台幣380元

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★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

書摘, 感情, 失戀, 愛情, 療傷
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