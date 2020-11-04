「迪士尼公主茶飲」顏值高！樂佩的粉嫩茶具　搭太陽花金湯匙好夢幻

編輯／ChiNg

迪士尼公主是女孩們心目中最完美的樣子，每個公主都有獨特的風格跟迷人之處，每回只要推出相關周邊商品粉絲們必定瘋狂搶購沒多久就銷售一空，而這次日本迪士尼則是與日本茶飲品牌LUPICIA聯名推出「迪士尼公主茶飲」，由艾莉兒、白雪公主、仙杜瑞拉以及樂佩四位經典公主陪伴大家一起喝下午茶，每一款的造型以及口味都不同，除了選擇自己喜歡的公主也可以挑選偏好的口味，簡直是顏值最高的茶！光看就讓人覺得少女心發作，根本捨不得喝。

＃艾莉兒：草莓＆荔枝水果茶

質感的Tiffany綠包裝最適合住在深海裡的小美人魚，綜合了草莓以及荔枝的酸甜風味，再加上茶葉本身的香氣，是色香味十足的下午茶。

▲（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

＃白雪公主：蘋果＆莓果水果茶

想到白雪公主的代表水果當然是蘋果囉，大家放心這款絕對沒有毒，採以最少女的粉嫩包裝，而風味則是清爽的蘋果加上酸甜的莓果漿調配出的茶，為美好的午後帶來好心情。

＃仙杜瑞拉：麝香葡萄＆西洋梨水果茶

寧靜的藍紫色正適合午夜奔跑的仙杜瑞拉，口味則是選擇清爽的清香茶，整體無論視覺還是味覺上都極度適合樸素的灰姑娘，散發出一種簡單的美，讓下午茶的時光特別悠閒。

以上三款定價皆為1,080日圓（約NT$875），另外此系列也推出了長髮公主樂佩特別款，除了帶有淡淡玫瑰花香的葡萄風味紅茶以外，還附上了茶具組，粉色金邊的茶杯及茶托看起來貴氣十足，另外還有刻著經典太陽花圖樣的金湯匙，沒有含著金湯匙出生也沒關係，拿著粉嫩茶具樂佩陪大家一起共度美好時光；此款定價為4,180日圓（約NT$1,143）。

另外，同樣來自日本的超人氣卡通巨星拉拉熊也在大阪開幕為期一個月的快閃拉拉熊主題咖啡廳「Rilakkuma Book Café」，從10／30至11／30期間前往便可享受童話般的夢幻下午茶套餐，以「拉拉熊的童年」為靈感設計而成的兩款特別菜單，其中「小紅帽的下午茶」系列套餐包含漿果杏仁餅、小泡芙、草莓蛋糕等十三款的甜點與鹹食，而「白雪公主的下午茶」則包含蘋果派、蘋果杏仁餅等極具白雪公主特色的十二種餐點。兩種套餐都融合了拉拉熊以及童話故事的元素，不但色彩鮮豔，味蕾也是相當滿足，拍照及美味都兼顧。

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