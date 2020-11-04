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「鼻子造型插座」乍看以為牆上長人臉！獵奇外觀竟然有妙用

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編輯／Emily　圖／翻攝自amazon.co.jp、item.gmarket.co.kr

日本常常推出奇特的小物，最近有一款「鼻子造型插座」就因為獵奇的造型，在網上引起熱議，這款插座的鼻子形狀超逼真，插頭放進去，就像拿東西戳鼻孔一樣，除了帶來視覺上的衝擊，還有莫名的搞笑感，有了它能為你平淡的居家生活增添樂趣。

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

「鼻子造型插座」就像一個真的鼻子，鼻樑、鼻孔都神還原，擺在家中角落可能會讓你以為牆上長出人臉，實在是太獵奇啦！鼻孔中間就是插插頭的地方，插進去配上外露的電線看起來更詭異，很像拿東西戳鼻子或是流出一條鼻涕，讓人看了忍不住笑出來。

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

這系列共有白色、黑色、粉紅三種款式，不同顏色的鼻子還能搭配不同電線，玩出有趣的變化，讓人想三色全包，擺滿家中各個角落。但這個獨特的外型不只是搞怪，其實還有特殊妙用，它能避免插座孔碰到水，有效擋住吹頭髮四處亂灑的水滴，以及不小心打翻的飲料。這款插座售價1,980日圓（約台幣541元）。

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

喜歡奇特造型小物的話，韓國G Market有一款「巨型洞洞鞋」也很有趣，它長得跟普通的Crocs懶人洞洞鞋一模一樣，但尺寸卻超級巨大，大到可以塞得下嬰兒和毛小孩，鋪上軟墊、棉被直接變成寵物床，看了好想買來給家中寵物用。這款商品售價218,000韓元（約台幣5,485元）。

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲鼻子造型插座。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

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關鍵字：

鼻子, 鼻孔, 插座, 小物, 雜貨
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