仙女養成術／換季保濕有訣竅，「白茶保養」讓肌膚水嫩不斷電

▲保濕是美肌的第一步。

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋季腳步悄悄來臨，最近日夜溫差和乾濕度快速變化，總讓肌膚措手不及，當肌膚無法適應巨大變化，那麼常見的乾燥、發癢、細紋、鬆弛等老化問題就會接踵而來，想要維持健康肌膚，保濕一定要做足。

保濕是保養基本功，尤其準備進入秋冬時期，肌膚若是缺水不只容易產生乾紋、皺紋，甚至連上妝都不服貼。許多女星也分享，保養除了日常的卸妝清潔之外，最重視就是保濕，肌膚只要含水度夠，無需特別美白，肌膚光澤就會自己透出來。

▲白茶具有高效抗氧化功能，任何膚質都可使用。

根據研究數據指出，白茶的保護力是維生素Ｃ的３倍、維生素Ｅ的4.5倍，白茶擁有出色的抗氧化效能，是許多經典保養中的明星成分。除了能幫助強化肌膚抵抗力，防止外界環境對肌膚所引發的不適與提前出現老化問題，更是肌膚光滑柔嫩的秘密。

▲全新白茶賦活保濕系列，保濕超有感。

森美妍推出全新「白茶賦活保濕系列」，除了白茶成分，也添加了神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等超強保濕成分，全套保養還內含萃取自納豆菌發酵的γ-PGA，質地較濃稠卻又非常好吸收，γ-PGA能形成肌膚上的隱形面膜，防止水分流失，啟動肌膚自我補水能力，強化天然保濕屏障，讓水潤直達肌底。

▲日常只要簡單4步驟，即能打造水感肌膚。森美妍 白茶賦活保濕露，140ml ，2,480、白茶賦活保濕精萃，30ml，2,635元、白茶賦活保濕晚霜，55g，2,015元、白茶賦活保濕日霜，55g，2,015元、白茶賦活保濕素顏霜SPF50★★★，30ml，2,480元。

全系列設計以Tiffany藍綠色做浪漫漸層包裝，包含白茶賦活保濕露、白茶賦活保濕精萃、白茶賦活保濕晚霜、白茶賦活保濕日霜與白茶賦活保濕素顏霜，只要做好簡單4步驟，就能讓肌膚潤澤超有感。