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2020年全台百貨「周年慶檔期」整理　11月進入最後優惠快把握

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▲購物,時尚,拜金。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲2020年全台百貨周年慶檔期整理，準備好開買了嗎？（圖／翻攝自unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

今年因新冠疫情百貨祭出周年慶優惠拚了！新光三越站前店最後全館滿3,000元送300低門檻，將進入最後收尾階段，台北SOGO周年慶將在11／5開跑，年輕系京站時尚廣場也在月中大促銷，還沒買齊快做功課囉！

▲購物,血拼（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

北部
麗晶精品 9／1 ～9／13
台北101 9／10 ～10／11
微風廣場 9／17～10／12
微風南京 9／17～10／12
統一時代百貨 9／24～10／14
新光三越台北南西10／1～10／18
大葉高島屋百貨公司 10／7 ～10／26
美麗華百樂園 10／8 ～11／1
遠東百貨信義A13 10／8 ～11／8
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和10／8～11／1 
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／8～11／1
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／8～11／1
GLOBAL MALL環球購物中心林口A910／8～11／1
比漾廣場 10／15～11／9
新光三越信義新天地 10／22 ～11／15
微風信義 10／22 ～11／15
微風松高 10／22 ～11／15
微風南山 10／22 ～11／15
比漾廣場 10／15 ～11／9
MEGA CITY板橋大遠百 10／22 ～11／22
遠東百貨寶慶店10／29 ～12／7
天母新光三越 10／22 ～11／15
遠東SOGO忠孝 11／5 ～11／16
遠東SOGO敦化11／5 ～11／16
遠東SOGO復興11／5 ～11／16
遠東百貨（板橋中山店） 11／12 ～12／21
京站購物中心 11／18 ～12／14
遠東SOGO天母11／25 ～12／6
新光三越台北站前店 11／12 ～11／29

中部
統領百貨公司9 ／28 ～11 ／2
台茂購物中心9 ／30 ～10 ／19
新光三越桃園站前店 10 ／22～11 ／15
中壢大江購物中心 10 ／8 ～11 ／1
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／8～11／1
新竹大遠百 10 ／14 ～11 ／23
遠東SOGO桃園店10 ／22 ～11 ／30
遠東SOGO中壢 11 ／4 ～11 ／15
新光三越桃園大有店10 ／22 ～11 ／4
遠東SOGO新竹巨城店 11 ／26 ～12 ／7
中部 大魯閣新時代9／16～10／31 
廣三SOGO百貨 10／22～11／15
台中中友百貨9／17～10／26
TOP CITY台中大遠百 9／24～10／25
新光三越台中中港 10／1～10／25
太平洋百貨豐原店 10／8～11／1
遠東百貨（嘉義店） 10 ／22～11 ／30

南部
南紡購物中心 10／15～11／18
高雄統一時代百貨 9／24～10／14
大魯閣（高雄） 9／30～10／20
新光三越台南中山店 10／1～10／25
新光三越高雄三多店 10／1～10／25
漢神巨蛋購物廣場 10／15～11／10
遠東百貨高雄店10／22～11／25
屏東太平洋百貨 10／22～11／9
遠東百貨台南成功店 10／22～11／25
新光三越台南西門店10／22～11／15
遠東SOGO高雄 11／7～11／22
新光三越高雄左營店 10／22～11／15
漢神百貨公司 11／26～12／27

東部

蘭城新月廣場：10／8～11／8
遠東百貨花蓮：10／29～12／7

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關鍵字：

百貨, 週年慶, 周年慶, 折扣, 購物, 優惠
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