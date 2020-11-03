「拉拉熊彩妝」一番賞初登場！大頭唇頰霜、馬卡龍雙色眼影太可愛

▲日本萬代推拉拉熊彩妝組，全系列共六款商品。（圖／翻攝自san-x.co.jp，下同）

編輯／ChiNg

魅惑少女心的經典卡通角色「拉拉熊」每回只要一推出系列周邊必定搶空，呆萌慵懶的樣子永遠看不膩，而這次日本萬代於旗下的抽獎商店「一番賞」首度推出「Rilakkuma Coffret Collection」拉拉熊彩妝，全系列共有A至F六種組合，配色上採以甜滋滋的棉花糖色調，帶有一股春天的清爽與浪漫，無論是外觀還是細節設計上全都環繞主題拉拉熊，讓人看了再累都願意早起化妝。

＃A：拉拉熊大頭造型唇頰霜

外觀看似一隻拉拉熊，打開才發現原來是雙色唇頰霜，無論當作腮紅、眼妝或是唇彩都適宜，全靠它幫妳搞定。

＃B：拉拉熊六色彩妝盤

「妳喜歡什麼顏色？」掀開後拉拉熊輕輕地問妳，實在非常療癒，此款彩妝盤含有六種經典色，同樣可自由搭配，不管是用於眼影或唇彩都很好看。

＃C：拉拉熊粉嫩腮紅

此款外觀設計採以低調的粉藍色，且印有十隻淡淡的拉拉熊圖樣，擦上腮紅後便能和他一樣變成可愛的小清新。

＃D＆E：拉拉熊口紅＆唇蜜

兩種系列各有四款顏色，從活潑大方的玫瑰紅到高冷氣質的朱紅色讓妳依照心情自由選購，而每一款的包裝設計也都略有不同，既質感又可愛。

＃F：拉拉熊雙色眼影組

共有六款，每款內含兩種配色，無論是最適合秋冬的大地色還是極具少女氣息的馬卡龍色系應有盡有，快來挑選屬於自己的顏色。

此次「一番賞」每抽定價為980日圓（約NT$268），已於日本上市，而台灣預計於11月推出，詳細資訊請密切鎖定官網。

2020是最需要被治癒的一年，唯有內心夠強大才能繼續接受這些人生課題，而同樣療癒人心的經典巨作《小王子》也同樣與台灣彩妝品牌莎菲亞合作推出「星旅系列」聯名底妝，主打做自己、還原最真實的自己，打破化妝就是要塗抹厚厚一層底妝去遮掩的刻板印象，以最天然的成分去呈現每一位使用者最自然的樣貌。

無論是「妝前隔離霜」、「礦物粉底液」還是「刷具組」全系列通通設計成今年秋冬的流行色「經典藍」，給人一股寧靜溫柔的氣息，包裝上還有點點繁星的點綴，完全就是質感爆棚的組合。另外，為慶祝品牌五週年，凡於12／9前購物滿額即贈限量款「小王子星旅化妝包」，外觀看起來仿佛就是《小王子》本尊，打開才發現原來是化妝包，喜歡的人趕快手刀購物，千萬不要錯過。

在 Instagram 查看這則貼文 HKTheLittlePrince（@hkthelittleprince）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 8:44 張貼

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