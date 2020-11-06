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丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

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編輯／ChiNg 

從幼稚園紅進辦公室的日本超人氣卡通「角落生物」深受許多人喜愛，軟萌的造型總帶有一種療癒的氛圍，這次日本玩具品牌萬代預計將於12月推出「角落生物USB充電娃娃」，寒冷的冬天抱著角落小夥伴們，只要簡單插上電源便可感受到無限的溫暖，有了他，你再也不需要自己搓暖暖包，讓角落生物陪伴你度過這個冬天吧。

▲▼萬代推角落生物USB充電娃娃。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲日本萬代推「角落生物USB充電娃娃」陪你一起度過寒冷冬天。（圖／翻攝自p-bandai.jp，下同）

這款「角落生物USB充電娃娃」全系列共有三種造型，分別為白熊、藍色的蜥蜴及淡黃色貓咪三種經典角色，傻萌的樣子讓人看了超想抱著走，且尺寸約為21cm，無論在辦公室還是家裡抱在懷裡都很合適，而使用上更是容易，只要插上USB並等待三十秒，角落生物們馬上為你帶來溫暖，另外，也不用擔心睡覺時發生危險，萬代貼心的安全設計開啟後一小時便會自動斷電，絕對是今年冬天最可愛又實用的選擇。

▲▼萬代推角落生物USB充電娃娃。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲▼萬代推角落生物USB充電娃娃。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲全系列共三款，定價皆為5,480日圓（約NT$1,498）預計於12月發售，有興趣的人可以持續關注官網。

角落生物的粉絲肯定也不能錯過這個，由萬代旗下的抽獎店鋪「一番賞」所推出的「角落生物軟綿綿的晚安系列」，全系列共有五款娃娃、毯子、毛巾、吊飾等商品，其中最可愛的便是特別版的「醬汁炸豬排娃娃」，黑烏烏的樣子其實看起來比較像曬黑的小雞，無論是什麼都超級萌。五款娃娃的尺寸皆為28mm非常迷你可愛，而材質上也是選用舒適的絨毛，每一款角色都各自穿上屬於自己的特殊衣服及配件，無論視覺上還是觸覺上都是一極棒。

▲▼萬代旗下的一番賞推角落生物軟綿綿系列商品。（圖／翻攝自san-x.co.jp）

▲▼萬代旗下的一番賞推角落生物軟綿綿系列商品。（圖／翻攝自san-x.co.jp）

▲於「一番賞」店鋪每抽定價為650日圓（約NT$178）。（圖／翻攝自san-x.co.jp）

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關鍵字：

角落生物, 角落小夥伴, 萬代, 一番賞
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