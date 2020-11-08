PINO巧克力冰淇淋一口一個！50款包裝任你挑　選擇障礙大爆發

編輯／ChiNg

眼看冬天即將來臨，冷冷的氣溫裡當然要補充一些甜滋滋的熱量囉！日本森永旗下的品牌「PINO」一直以來都以超可愛的迷你尺寸香草冰淇淋聞名，而這次PINO一口氣推出了50款的可愛包裝，數量多到搜集不完，完全可以感受到滿滿的誠意，不只熱量、更要用滿滿的可愛能量陪你一起迎接冬天的到來。

在 Instagram 查看這則貼文 @kgsurfshot 分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 20 日 上午 3:56 張貼

＃充滿生命力的冰淇淋

這四款的造型實在是非常奇葩，完全賦予了他們生命力，左上角那款的設計理念源於鳥與野獸的結合，但其實長得比較像可愛的長耳兔；不得不說第二款長得非常適合2020年……有點像冠狀病毒，但其實是叛逆精神的象徵，很特別也很有個性的設計；而另外兩款則是生氣的暴走冰淇淋以及具「宇宙」意象的包裝造型，都非常有創意。

▲全系列共有五十款包裝，若有興趣請前往官網；每款定價為140日圓（約NT$39）（圖／翻攝自pinoice.com，下同）

＃最具人性的冰淇淋

你有看過嘟嘴生悶氣的冰淇淋嗎？第二、第三款就好像是鬧脾氣的情侶一樣非常情緒化；而第一款被命名為「青春」也不是沒有道理的，拿著吉他熱血的玩音樂、勇敢嘗試新生活，看了都覺得人生充滿希望；最後一款則是讓人回憶起國小天真的時光，充滿好奇心的四處探險，真想永遠當個無憂無慮的孩子。

＃毛小孩造型冰淇淋

有時候毛小孩們不經意的呆滯表情真的會萌死人，這四款完全以狗狗跟貓咪為主題，看到就甜到心頭上，他們的一舉一動都帶給我們最樸實無華的快樂。

＃既現代又復古的冰淇淋

許多款的包裝都採以簡單圖樣去呈現，有的帶給人端莊的復古感，有的則是表現出像素藝術的現代感，運用一些生活中常見的符號拼湊出特別的意象，適合不喜歡一成不變、喜歡多變化的你。

現在的零食不但要好吃，視覺效果也是很重要的，精美的包裝設計總是能吸引人，日本迪士尼再度與東京芭娜娜合作攜手推出「Fantasia迪士尼幻想曲鐵盒餅乾」，以魔法師米奇為主題，深藍色的質感鐵盒搭配炫目的銀河系圖樣，整盒餅乾散發濃烈的星空味以及神秘的魔法色彩。不僅外包裝，連餅乾本身也印有米奇和魔法帽的圖騰，設計上實在是相當的用心，讓人忍不住想一個接一個吃掉期待下一個會吃到什麼圖案，如此高CP值的伴手禮無論買來自己吃還是送人都很適合。每盒28入，定價為2800日圓（約NT$766）；僅販售至12月中旬，有興趣的人千萬不要錯過。

在 Instagram 查看這則貼文 東京ばな奈【公式】（@tokyobanana_jp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 2:00 張貼

►罪惡美味！南韓「一口OREO起司蛋糕」層次豐富 網曝：冷凍超讚

►經典「巧克力豆餅乾」TOP 6評比 奇寶超酥脆、伴手禮必買Mrs. Fields