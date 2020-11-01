仙女養成班／女孩重視「儀式感」　最強SPA讓身心靈全面放鬆

▲現代女性喜愛藉由按摩紓壓，讓身心靈全面放鬆。

記者王蓁蓁／台北報導

忙碌的現代生活，容易造成都市女性們的壓力及焦慮，缺乏睡眠幾乎是所有人的通病，長期下來不只對健康有害，更容易直接反映在肌膚上形成老化，後疫情世代的居家生活、WFH，讓人們逐漸放慢步調，開始追求對生活的品質、以儀式感，養身與慢生活儼然已成為主流。

除了瑜伽、有氧運動，近年興起的芳療、油壓透過天然的香氛精油配合按摩手技，不只能減壓達到身心靈放鬆效果，還能排汗、消水腫，完全適合長期坐在辦公室，沒有空上健身房的女性們。

療程中使用的香氛精油也是十分的重要，精油不止能放鬆身體，幫助手腳容易冰冷的女性刺激循環，加強代謝，就連女星張鈞甯也曾分享過，只要覺得當天身體特別虛時，就會拿出精油搭配刮痧板，刮風池穴、百會穴、肺經直到身體發熱、微出汗為止 ; 研究出一套穴道養生法的她，每晚睡前都會使用精油，搭配刮痧板刮腳底板，她說到：「人身上有非常多穴道，都對身體很好，所以沒事就要活躍它們一下」

►東森自然美 愉悅舒放護理療程，80分鐘，4,500元，首次單堂體驗價1,499元。

東森自然美為現代繁忙女性們推出了愉悅舒放療程，搭配植芳的活絡抒壓按摩精油，美療師會帶著妳進入吸吐的深層呼吸，令人放鬆的杜松子、薰衣草、佛手柑、檸檬、葡萄柚等天然植物香氣在呼吸之間也撫平了心緒 ; 從頭部到全身的按摩手法，放鬆緊繃的肌肉造成的血液不循環、代謝不佳，釋放壓力，幫助身體進入更深層的休息，讓你細細體會身、心、靈的完全療癒。

►東森自然美 防疫小尖兵課程，20分鐘，1,200元，首次單堂限量體驗價，720元。

身處後疫情世代，除了戴口罩、勤洗手，也要養好肺，全新推出的防疫小尖兵課程，藉由刮痧板搭配金火象複方按摩精油，針對呼吸系統的三條經絡：心經、心包經、肺經，代謝體內廢物，再結合肩頸軟化、擴胸，讓身體能夠真真正正的「深呼吸」。