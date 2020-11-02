鑽石氣墊、持妝粉條掀話題　最強秋冬「人氣底妝」集合　

▲秋冬底妝主打潤澤貼膚，推開幾乎看不見粉感。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋冬粉底變得超聰明，各大品牌紛紛推出水潤欲滴底妝，一抹讓臉上瑕疵消失無痕，服貼就像第二層肌膚，拍照完全不用開濾鏡。

▲KANEBO 無瑕沁透美妍粉底，30ml，2,350元。

佳麗寶推出全新無瑕沁透美妍粉底，上妝同時讓肌膚緊緻，粉底液緊密貼合就像細緻薄膜，完美修飾皮膚的暗沉、凹凸、毛孔，完成清透光澤的妝效，比起以往需要挖勺沾取，今年粉底液改壓頭設計減少沾手，讓粉底液使用上更方便。

▲香緹卡 鑽石精萃氣墊粉餅，4,300元。

香緹卡最新鑽石精萃氣墊粉餅，添加最暢銷的鑽石精萃成分，讓護膚效果發揮無限大，顛覆過往的底妝使用感受，再創底妝界抗老精品新標竿。採用輕盈的水性粉底配方，能夠柔化瑕疵，為肌膚注入高效抗老化與抗汙染的保養成分，呈現無瑕美肌。

這也是第一款加入慈善彩妝系列的粉底，白色質感外合搭配大象作為設計，部分收益將捐助大衛謝德里克野生動物基金會，支持非洲肯亞的大象孤兒院計畫，致力於反盜獵且保育當地物種多樣性。

▲Celvoke 活采無瑕粉妝條N，1,780元。

Celvoke的粉妝條一直有著高人氣，秋冬推出升級版活采無瑕粉妝條 N，天然無矽靈配方，同時具有絕佳延展性的光滑柔順質地，能緊密貼合肌膚，創造輕透且自然的質感妝容。

內含椰子植物油成分及細緻珠光粉體，無論是遮瑕力、保濕度皆全面提升，實現飽滿水潤的柔嫩膚觸，此外升級成SPF50+/PA+++++，給肌膚最足夠的防護力。

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