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肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

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▲▼ 越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」 。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、nozomisasaki_official）

▲金針菇不只是火鍋良伴，更是瘦小腹救星。（翻攝自IG/jessica.syj、nozomisasaki_official） 

編輯/ Lily

明明不胖，但小腹凸凸總讓視覺體重胖3kg，如果真的不想動，那麼就從飲食著手吧！只要解決排便問題，小腹瞬間消下去，瘦身沒有想像的難，以下5種食物多吃有幫助！

#金針菇

金針菇內含蘑菇殼聚糖，它能促進脂肪分解，同時抑制腸道對脂肪的吸收，曾有日本研究指出，金針菇堪稱「瘦小腹救星」，不只如此，它更含有豐富膳食纖維，足足是高麗菜的兩倍多，幫助抑制飯後血糖升高，同時也有很好的通便效果。

▲▼6種瘦小腹食物。（圖／Unsplash）

▲綠花椰也有很好消水腫效果。（圖／Unsplash，以下同）

#綠花椰菜

綠花椰菜對瘦身好處說不盡，不僅能加速脂肪燃燒，還能預防脂肪堆積，避免小腹生成。會發胖代表基礎代謝不佳，它還能幫助排除體內多餘水分，含有大量膳食纖維能促進腸胃蠕動，使排便順暢。


#杏鮑菇

杏鮑菇含有豐富維生素Ｂ群，能幫助碳水化合物、蛋白質及脂肪代謝，避免脂肪堆積。多吃菇類好處多多，它能為腸道帶來好菌，而且熱量超低，即便吃多也不怕有發胖疑慮

▲▼6種瘦小腹食物。（圖／Unsplash）

▲製成水果凍也不錯。

#寒天

寒天有吸水膨脹的特性，能延緩胃排空，進而產生飽足感，幫助抑制食慾，是減重瘦身的好朋友。市面上許多寒天製品，冬天很適合搭配火鍋代替主食，或是涼拌吃都是不錯的方式。

#菠菜

還有豐富膳食纖維，且擁有大量的鐵、鉀、鎂、鈣成分，算是最營養的蔬菜之一，高纖維讓你下肚擁有飽足感，熱量又低，吃多也不怕胖。

▲▼6種瘦小腹食物。（圖／Unsplash）

▲睡前會比早上吃來得好。

#優格

黃金時間最好在睡前，這樣可以在入眠後幫助活絡腸道好菌，增加乳酸菌在腸道停留的時間，幫助好菌繁殖。好菌能趕走壞菌，排便順暢了，自然小腹就平坦了！

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關鍵字：

瘦小腹, 瘦身, 食物, 排便
fashion.net

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