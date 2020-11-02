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凱特王子妃9年前舊外套還塞得下　搭彩虹襯衫向醫療人員打氣

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▲▼凱特 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲威廉王子（右）與凱特都穿深藍色西裝，錄製英國驕傲獎節目。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國的新冠肺炎累計確診人數突破100萬大關，首相強生宣布英格蘭地區從本周四起展開第2度封城，預計將於12月2日解封，王室成員威廉王子夫婦持續關懷對抗疫情的第一線醫護人員，日前錄製「英國驕傲獎」節目並與獲表揚的醫護人員會面，夫妻倆好默契都穿深藍色西裝，凱特內搭代表正能量的彩虹襯衫，暗藏穿搭巧思。

▲▼凱特 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特穿9年前尚未當媽媽時的藍色西裝外套，搭配彩虹圖案襯衫。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲▼凱特 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）
▲凱特穿英國品牌Lisou的彩虹襯衫，約9,550元。
 

彩虹圖案是英國防疫期間，群眾相互打氣鼓勵的圖騰，凱特曾在第一次封城期間，在官方IG分享小兒子路易王子2歲生日蓋彩虹手印的可愛模樣；此次當面向辛苦抗疫的醫療人員致謝，她特別穿上英國品牌Lisou約9,550元布滿可愛彩虹的藍色襯衫，用心程度不言可喻。

▲▼凱特 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲威廉王子夫婦感謝英國前線醫療人員的奉獻。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

而當天凱特所穿的深藍色西裝外套，出自加拿大品牌Smythe，是她9年前還沒當媽媽時就穿過亮相的設計，可見已是3寶媽的她身材保持合宜也惜物，再搭配同色系寬褲，又是令人耳目一新的俐落造型。

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關鍵字：

凱特, 威廉王子
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