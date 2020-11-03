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BURBERRY變奏版編織、Monogram「TB包」絕美開箱　僅一間店有賣

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記者王則絲／台北報導

BURBERRY日前於台北101開設動物王國主題快閃店，限時一個月的時間即將在11／15截止，店內販售多款一般專門店找不到的新手袋，像是「編織TB包」全系列只能在這看見，另外還有眾多經典包款的全新顏色，也是快閃店限定，今日《ET FASHION》便為大家精選以下4款快閃店內最燒的包包，一同開箱近賞。

▲burberry。（圖／記者王則絲攝）

▲burberry。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY動物王國快閃店販售多款限定包款。（圖／記者王則絲攝）

BURBERRY 熱賣的「TB包」除了經典的帆布皮革滾邊款式，這次特別於快閃店中引進了特殊的「編織」系列，粗細不同的直條與橫條前後交疊，皮革的使用量非常大，其設計靈感便是來自BURBERRY代表性的格紋，利用編織手法將之立體化，質感與手感都激增，當天知名KOL李函出席活動時，手中搭配的包款便是這顆編織TB包的海軍藍色款式。

▲burberry快閃店。（圖／品牌提供）

▲李函手中的包款便是快閃店限定編織TB包。（圖／品牌提供）

▲burberry包。（圖／記者王則絲攝）

▲burberry包。（圖／記者王則絲攝）

▲編織皮革TB包有非常多顏色選擇，搭配的是皮革背帶。（圖／記者王則絲攝）

▲burberry快閃店。（圖／品牌提供）

▲中型編織皮革 TB 包NT＄95,000、小型編織皮革 TB 包NT＄85,000。（圖／品牌提供）

經典TB包的包型下，還有推出絎縫TB花押字Monogram的皮革款式，柔軟的羔羊皮格上縫製繁複的TB印花，做工之細近看便能感到驚艷，金屬鍊帶部分方便扭轉不卡卡，可以斜背、也可以將鍊帶兩側拉起肩背。絎縫花押字TB包同樣提供多款不同配色，本次限時快閃店中獨家新色為帶有點蜂蜜色調的棕色以及唯美的米杏色，兩款都是最適合秋冬季節的色系選擇。

▲burberry包。（圖／記者王則絲攝）

▲burberry包。（圖／記者王則絲攝）

▲滿版TB Monogram絎縫超細緻，小型絎縫花押字羔羊皮 TB 包，NT＄85,000。（圖／記者王則絲攝）

秋冬最令女孩們失去抵抗力的「毛毛」元素，BURBERRY也推出了一款可愛兼具個性的「毛毛包」，以經典Lola包外型為藍本，黑底包面印上品牌總部Horseferry印花，並利用純白羔羊毛包覆每一條邊線，包括內部也全都鋪上滿滿的羔羊毛，非常柔軟療癒，搭配銀色金屬鍊帶又能襯托出街頭個性風格，一次滿足少女心與酷Girl態度。

▲burberry快閃店。（圖／品牌提供）

▲burberry包。（圖／記者王則絲攝）

▲「毛毛」Horseferry Lola包，正面與背面，NT＄65,000。（圖／翻攝自官網、記者王則絲攝）

▲burberry。（圖／品牌提供）

▲burberry。（圖／品牌提供）

▲快閃店內亦有販售手機袋，帆布款NT＄20,500、皮革款NT＄23,500；AirPods保護套，NT＄7,500。（圖／品牌提供）

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Burberry, 快閃店, 限定, 動物王國, TB包, Lola
fashion.net

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