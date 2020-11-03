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鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

前陣子剛獲金曲最大評審獎的女神歌手鄧紫棋，一改過往率性潮女的褲裝穿搭，換上DIOR格紋洋裝出席品牌活動，少見地露出筆直美腿，引來粉絲們留言大讚「美爆」、「是少女」，不過這套衣服早已被近期回歸Blackpink的成員Jisoo穿過，兩人隔空撞衫，引發網友們熱議嘆可惜：「鄧紫棋輸在這一點！」

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲鄧紫棋穿上DIOR格紋迷你短洋裝，少見地露出筆直美腿。（圖 / 翻攝IG＠gem0816）

平日總是一身勁裝的鄧紫棋，難得穿上DIOR格紋迷你短洋裝，小露白皙美腿，也將洋裝胸前的扣子解開一顆隱隱若現鎖骨，並在脖子戴上金色飾品，又甜又辣的風格讓粉絲們直呼：「好心動。」

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo同款洋裝裡再搭配黑色點點透膚薄紗耍辣。（圖 / 翻攝IG＠sooyaaa__）

同時也有眼尖網友們發現，早在月初Blackpink的成員Jisoo就已經Po出同款洋裝拍照，不同於鄧紫棋，Jisoo將洋裝扣子扣滿，更小心機運用金扣腰帶拉出腰身與身體比例，即便身高只有162公分也能有逆天大長腿，洋裝裡再搭配黑色點點透膚薄紗耍辣，層層堆疊看似穿得很多，卻意外讓人覺得惹火性感，讓網友們一面倒認為雖然鄧紫棋穿搭十分個性，但Jisoo的小心機穿搭更勝一籌。

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲鄧紫棋大露纖細螞蟻腰，拿白色LV手提水桶包擺拍。（圖 / 翻攝IG＠gem0816）

撞完衣服鄧紫棋再跟同樣是韓國女團少女時代的隊長太妍撞包，手拿同款LV手提水桶包，一黑一白，搭配出各自的風格。俏皮將包包掛在肩上的鄧紫棋，粉色縮口短版上衣搭配迷你短裙，大方露出纖細螞蟻腰，粉絲們留言直呼：「太犯規」; 沒想到過1小時後，太妍也po出同款包包，同穿黑短裙搭配及膝長靴，側背包包蹲下擺拍，超有個性美，但完全被遮住的白皙長腿被網友們大嘆：「好可惜」、「姿勢輸了」。

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 。（圖／翻攝IG）

▲太妍背黑色同款LV手提水桶包，搭配及膝長靴，很有個性。（圖 / 翻攝IG＠taeyeon_ss）

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關鍵字：

DIOR, 鄧紫棋, Jisoo, 撞衫, Blackpink, 少女時代, 太妍
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