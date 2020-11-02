迪麗熱巴薄紗亮片裙「挖空到腰」！　肩帶下滑包覆胸線辣翻了

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴深邃五官擄獲大批粉絲，日前她出席江蘇衛視晚會，以一身銀色閃片平口裙亮相，頓時搶走全場焦點，不光是裙裝在胸口呈現交叉綁帶設計，完美包覆迪麗熱巴豐滿上圍，轉側面更是大方美背全露，引發網友驚呼：「破尺度。」

▲迪麗熱巴穿著Roberto Giorgetti Couture銀色閃片平口裙尺度大開 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴近期穿著Roberto Giorgetti Couture銀色閃片平口裙亮相，不同於以往較為保守的風格，衣著採用平口交叉剪裁，讓胸前的綁帶包覆美胸，再以收腰細節修飾整體身型，讓迪麗熱巴身材更為搶眼；伴隨窈窕曲線的就屬全身的亮片元素，遍佈裙身宛如耀眼銀河，在迪麗熱巴行走之餘仍是閃閃發亮，加上蓬鬆裙襬與亮眼的皇冠加持，一舉一動頗有公主氣息，最後腳踩Stuart Weitzman高跟鞋，增添不少氣場。

▲迪麗熱巴側露美背吸睛 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

然而不僅絕美胸線與肩線全露，迪麗熱巴也不忘轉至側面，僅有領口纏繞肩膀，接著就是大面積美背全露，整體造型可謂火力全開。不光如此，迪麗熱巴造型多變，日前才以台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA 2020春夏白色羽毛短裙幹練亮相，綁起俏皮包頭完美露出肩頸曲線，視線向下看，更秀出筆直長腿，引發網友直呼：「迪麗熱巴身材絕了」、「風格好多變」、「只有迪麗熱巴適合公主造型。」

▲迪麗熱巴身穿台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA 2020春夏系列白色羽毛短裙 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

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