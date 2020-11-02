鬼滅之刃、TSUM TSUM限定店高雄登場　推限定商品迷迷快收藏

▲高雄夢時代推出2間快閃店吸客，民眾跑一次就能享受兩種主題。（圖／夢時代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期在台灣電影票房火熱的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，讓鬼滅話題不斷，南部獨家限定店即起也在高雄夢時代登場，不但有250公分高的「炎柱」煉獄杏壽郎造型御守扭蛋機等裝置，讓民眾拍照打卡，還有限定美食竹筒飯；TSUM TSUM限定店也在同地登場，店內的小熊維尼樹屋夢幻又溫馨，也是打卡好地方，此外還有TSUM TSUM迷你公仔，縮小版角色超可愛，想帶回家動作要快。

▲鬼滅高雄限定店推出竹筒飯限定美食。

鬼滅之刃南部獨家限定店，即起至12／6展出，以口咬竹子的禰豆子為靈感發想，推出期間限定美食「禰豆子竹筒飯」，隨餐附贈的餐巾紙還印有禰豆子的經典圖樣，另也首度開賣新品「人氣主角地墊」，不但能讓粉絲收藏，還兼具實用性。

熱門周邊商品則包括竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、胡蝶忍與冨岡義勇等5位人氣角色所持有的日輪刀擺件，店外還有2.5米高的「炎柱」煉獄杏壽郎御守扭蛋機，還有4大角色拍照打卡牆，民眾可與主角炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助一起拍照。

高雄夢時代即起至12／20，「TSUM TSUM裝可愛期間限定店」正式開張啦！為期51天位於1樓時代光廊，超大吸睛迪士尼玩偶牆，擺滿多款限量蜜蜂小熊維尼抱枕、圓滾滾熊抱哥玩偶及三眼怪抱枕收納毯吸眼球，看著看著就被療癒了。

現場獨家商品祭出TSUMTSUM合金雙鍊組及耳骨夾，其他新品還包括夜燈水族箱、手機殼、丸子抱枕、包包、系列服飾及可自由搭配的耳環疊疊樂等近百樣限定品，跑一趟來補充自己珍藏的TSUM TSUM收藏庫吧。

其他特殊商品還有4款不同造型的「TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」，迪士尼全角色明星化身為28款超迷你公仔，包含圓滾滾的米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇及玩具總動員中的胡迪與巴斯光年等，購買玻璃瓶後再裝進自己喜愛的公仔，只要能蓋緊瓶蓋，不限數量都能通通帶回家。

業者表示，展區單筆消費滿3,000元，加贈每日會員限量TSUM TSUM造型公仔。持APP活動劵還可兌換摸彩券，可抽8款TSUM TSUM LED燈吊飾。