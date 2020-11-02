星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

▲11月伯朗咖啡買一送一與星巴克優惠，讓你省荷包。（圖／翻攝各業者官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年末越來越接近、天氣也愈來愈涼，喝杯熱熱的咖啡慾望是否也漸漸更明顯？11月伯朗咖啡因應邁入22周年，即起至11／5推出全系列飲品買一送一優惠，還「加碼」咖啡豆、沖泡類與餐點優惠。星巴克則針對店內續杯，推出第二杯7折促銷。

適逢伯朗咖啡館邁入22周年，11月起推出多種旗下商品慶祝活動，包括即起至11／5，全系列飲品買一送一，消費者到店買咖啡現賺一杯，另外，針對全月每週三推出「愛心分享日」活動，11/4、11/11、11/18、11/25共4天，購買任一飲品加10元就多1杯，加價的10元則全額捐贈「金車X家扶兒少獎學金」。

其他伯朗咖啡館全月優惠也包括咖啡豆、沖泡類全系列商品買一送一；杯類、器具類75折特價，餐點部分則推出指定超值早餐優惠99元、指定午晚套餐2人同行1人免費，以及超值下午茶現折22元回饋。

星巴克則鼓勵環保，於12／31前推出飲料續杯優惠活動，憑當天於星巴克門市原價購買任一飲料的發票，加上使用同一杯子，飲料續杯可享7折優惠，第二杯還能選擇不同飲品，每人可續杯一次。另請注意使用限制，該優惠僅適用續杯優惠，原購買飲料與續杯飲料不可同時結帳、同時領取，罐裝飲料及含酒精飲料不提供續杯優惠，部分門市不適用。

丹堤咖啡則在11月推出「飲品隨意點 餐點拉霸送」數位遊戲，凡單點任一飲品可以加購餐點享特價，民眾進入官方遊戲頁面，可抽免費蛋糕，或加價2元至127元不等升級三明治套餐或燉飯套餐。