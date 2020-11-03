這只Oris竟可以保固10年！高抗磁、5日動力儲存　驕傲不怕比

▲Oris Aquis Calibre 400 日期錶橡膠錶帶款（左）92,000元，鍊帶款95,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在講求快速、方便的3C時代，何種機械錶能滿足所需？Oris歷經5年研發的全新自製機芯Calibre 400給了解答，是一款具備長達120小時、意即5日動力儲存，且具高抗磁性的機芯，品牌更驕傲提供10年保固，選擇以熱賣的Aquis日期錶為搭載全新內在的首發款式。

▲Oris Calibre 400機芯具備5日動力儲存、高抗磁性，提供10年保固。



▲Oris Aquis Calibre 400 日期錶，搭配快拆式錶帶。



Oris新款Aquis日期錶，於漸變藍色面盤下方標註「5 Days」字樣、開透明錶背設計，全為彰顯自製機芯Calibre 400，品牌自信提出10年保固，是因自動上鍊機芯採用滑動軸承概念，僅往單個方向旋轉而降低磨損，而在3C商品充斥的環境，也需要高抗磁設計維持錶款精準，於是使用矽製錨定輪和擒縱輪，並在關鍵零件使用非磁性合金，達到優異抗磁效果。

▲康斯登Highlife雋雅自製機芯萬年曆腕錶，299,000元。



康斯登（Frederique Constant）也在自製機芯之路下功夫，推出Highlife雋雅自製機芯萬年曆腕錶，面盤3個小盤分別呈現日期、星期、月分與閏年，6時方向則顯示月相，藍色面盤鍊帶錶另附一條配有精鋼針扣的藍色橡膠錶帶，可迅速更換變出新風貌。

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