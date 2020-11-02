GUCCI迪士尼聯名還沒完！唐老鴨老花包、黛西戒指跟耳環太燒

記者王則絲／台北報導

迪士尼卡通角色的魅力貫穿老少世代，每每與品牌推出聯名系列必成爆款，GUCCI繼上季最經典的米奇系列後，近日再次攜手迪士尼，全新上架「唐老鴨」系列，連女友黛西和三個姪子也參一腳，躍上多款老花手袋、服裝，以及可愛爆棚的飾品！據先前直播大秀The Epilogue釋出的造型，未來還將會推出與日本卡通《多啦A夢》的聯名系列。

▲GUCCI 唐老鴨聯名系列上市，Duffle Bag 2700美金、小型後背包1980美金。（圖／翻攝自GUCCI官網，以下同）



在卡通中只會發出「嘎嘎」聲音的唐老鴨，與米老鼠同樣是非常經典的迪士尼角色，在全球擁有不可小覷的廣大粉絲人數，這次唐老鴨加入GUCCI聯名的行列，一釋出便引起超高討論度。喜歡看迪士尼卡通的朋友們，應該會知道唐老鴨有3個調皮搗蛋的姪子，看起來就像3隻幼齒版的唐老鴨，一同加入這次的聯名主視覺設計中，唐老鴨一臉驚恐的跟在姪子們的屁股後面，加上火箭與星球、星星的閃耀圖案，俏皮、童趣的模樣一舉躍上超多款經典老花包。

▲搶手的Tote Bag，GUCCI唐老鴨托特包（左）1980美金（右）1790美金。



▲GUCCI唐老鴨手機袋830美金。



▲GUCCI唐老鴨Messenger bag，1190美金、Belt bag，1190美金。



本次GUCCI與唐老鴨的聯名系列在飾品部分也是一大亮點，唐老鴨的女友「黛西」在這時便出現了，本次以銀飾系列為主軸，並以銀色框線搭配，描繪出唐老鴨與黛西的大頭圖像，總共有推出黛西戒指、唐老鴨金屬手鐲以及耳環、項鍊、胸針等單品，全都可愛爆棚，逼人收集一整套！

▲GUCCI黛西戒指，315美金。



▲GUCCI唐老鴨手鐲，550美金。



▲GUCCI唐老鴨單邊耳環315美金、黛西耳環600美金。



▲黛西項鍊550美金、唐老鴨項鍊760美金，情侶可以一起戴！



近年來卡通角色聯名人氣強強滾，就連精品品牌也跟上熱潮，像是法國精品LONGCHAMP 近期攜手 Pokémon Go所推出的「皮卡丘包」，引起強烈的關注度，許多明星們也都上手示範，展現同時並存的童趣與時髦。

▲LONGCHAMP X Pokémon 小羊皮手提包。（圖／翻攝自王淨IG、陳艾琳IG）

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