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宋慧喬逆齡美照認不出！長髮電眼「變裝OL」吸90萬讚：氣場窒息

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女星宋慧喬近期升格服飾品牌MICHAA代言人，在粉絲期盼下終於釋出一系列全新美照，換上秋裝的宋慧喬，一頭溫柔披肩長髮，加上深邃雙眸電力不減，更一連演繹多套OL西裝、大衣造型，讓粉絲耳目一新，直呼：「美到認不出。」

宋慧喬以代言人之姿出鏡服飾品牌MICHAA最新秋季形象照，鏡頭下宋慧喬以熟悉的披肩中分長髮亮相，微微上挑的眼線增添不少電力，並且穿著品牌秋季大衣與短版針織毛衣，宋慧喬輕鬆趴在桌上，無論是側臉或是正面都毫無死角，連多層次穿著也完全不顯臃腫，從內而外散發女神魅力，輕鬆成為粉絲的秋冬穿衣範本。

換套造型，宋慧喬再以一整套幹練西裝登場，演繹超乎以往的辦公室OL穿搭，只見俐落的西裝剪裁遊走宋慧喬纖瘦身線，再以排扣點綴豐富視覺效果，而內搭黑色高領也讓整體多了熟齡氣息，最後腳踩白色高筒靴收尾，照片質感宛如雜誌封面一般，貼文短短曝光2日，就引來超過90萬網友按讚。

不光如此，9月時宋慧喬才出鏡鞋履品牌SUECOMMA BONNIE大片，露出修長美腿，一口氣演繹多種鞋款，無論是增高鞋或是休閒鞋都能輕鬆駕馭，讓粉絲驚艷：「太美了」、「單身狀態更好」、「OL氣場超絕。」


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關鍵字：

MICHAA, 南韓, 女星, 宋慧喬, 服飾, 秋冬
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