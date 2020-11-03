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摩洛哥優油激殺半價788元！粉絲一用6年沒變心　頭髮不再毛躁分岔

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記者李薇／綜合報導

想要讓髮絲柔順、不分岔，許多人馬上聯想到的就是「摩洛哥優油」，它可以說是髮油界的始祖，改變了使用護髮乳、潤絲精修護髮絲的習慣，就是因為它太厲害、太好用，總是引起搶購熱潮。雙11到來，購物網站「Her和她」激殺一波，限時限量推出摩洛哥優油100ml，原價1500元、特價788元，相當於半價左右就可以入手超人氣的護髮單品，真的超級划算。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

▲摩洛哥優油100ml，原價1500元、特價788元，點我購買。

《美妝公社》的討論版上，網友幾乎一片好評地稱讚摩洛哥優油，只要用了它，髮質不但超柔順又很蓬鬆、輕盈，「摩洛哥優油我用5、6年了，好愛它的香味」、「摩洛哥超愛！救了分岔、乾澀、毛躁」、「摩洛哥已經用了3瓶」、「愛摩洛哥＋1，用了n罐」。

摩洛哥優油之所以厲害，因為裡面添加了摩洛哥堅果油，細膩的油脂，塗抹到髮絲上不會讓人感到厚重，反而清爽又滋潤，補充髮絲流失的養分，在髮絲半乾的時候使用，將頭髮順開，再使用吹風機吹乾，就可以柔順又輕盈，乾髮時也可以取一些在掌心，搓開、抹在頭髮上，毛躁感再也不發生。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／IG）

▲簡單就可以護出完美髮質。（圖／ponysmakeup IG）

不只是吹乾髮絲的時候使用，還有資深粉絲研發出新用法，以摩洛哥優油混合潤絲混合沖洗式護髮素後，塗抹在需修護的髮尾乾燥處，停留3分鐘左右再沖洗，短時間的加強護理，效果等同於在沙龍店的結構式護髮。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

▲摩洛哥優油100ml，原價1500元、特價788元，點我購買。

「Her和她」推出摩洛哥優油100ml，原價1500元、特價788元，相當於半價左右就可以買到超人氣的護髮單品，真的超級划算，另外加入會員還可以享有領購物金的優惠，或是滿額免運的好康。

購物網站「Her和她」的「雙11狂歡購物節」來了！除了全館商品111元起，從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、品木宣言靈芝水全入列，保證讓妳開心囤貨，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起

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▲Her雙11購物狂歡節Banner 。（圖／Her）

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摩洛哥優油, 髮油, 保養, 髮絲, Her和她, Her
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