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精油會過期？保存期限4大關鍵　第4種最好半年內用完

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▲▼ 精油保存守則。（圖／翻攝IG,免費圖庫）

▲精油擁有多種功能，是許多人居家清潔、保養的愛用物。（圖／翻攝IG@darphin）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人喜歡用帶有植物天然香氣的精油來保養肌膚，泡澡、按摩，還可用來擴香、居家清潔，不同的精油還有不同功效，可幫助療癒放鬆身心、調養肌膚問題。但你知道精油的保質期是多久嗎？放了一年的精油還能繼續用？過期的精油還能用嗎？精油控快把以下精油的4大保存重點記起來，看看手邊的精油是否還適用。

▲▼ 精油保存守則。（圖／翻攝IG,免費圖庫）

1.未開封的純精油

沒開封過的純精油，一般來說可保存3年，但若像是佛手柑、檸檬、青檸、葡萄柚、甜橙等芸香料類的精油，因為單萜烯佔比大，容易出現氧化現象，因此保質期較短，未開封的情況下保質期約為2年。

要注意的是，有些人會說檀香和乳香精油放越久越好，但這兩種精油雖然隨著放置時間拉長，香氣是會變得更加醇厚，但療癒功效卻會隨時間而遞減。

▲▼ 精油保存守則。（圖／翻攝IG,免費圖庫）

2.開封過的純精油

若是已經開封過的精油，在妥善保存的前提下，容易氧化的芸香料精油建議要在1年內使用完，其他精油的保存則建議在2年內用完。就算只開封用過1次也算，所以已開封的精油，建議儘快使用完畢。

3.複方精油

為了有更多元功效而混合多種單方純精油的複方精油，較容易氧化、變質，保存時間通常在1年到1年半之間。

▲▼ 精油保存守則。（圖／翻攝IG,免費圖庫）

4.加入植物油的複方精華油

若是加入植物油作為基底的精華油，最好在6個內使用完，因為植物油很容易出現油耗味，而除了氣味變得不好聞外，可能還會出現一些刺激的成分，最好儘快使用完畢。

另外，已過期的精油最好不要使用，因為精油過期不僅沒有療效，還容易產生刺激性成分，不論是直接接觸或嗅聞對身體、肌膚都不好。

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關鍵字：

保養, 護膚, 精油, 精華油, 保存, 使用期限, 純精油, 保質期, 過期
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