品木宣言靈芝水驚爆低價674元！下殺4.6折　網狂讚：肌膚穩定神器

記者李薇／綜合報導

提到痘痘肌膚的問題，很多人都會一致推薦有「靈芝水」之稱的品木宣言青春無敵健康光潤機能水，因為天然植萃配方，可以幫助肌膚舒緩泛紅以及油脂分泌過多的問題，用過的人都大為推薦，成為明星商品，購物網站「Her和她」在雙11推出單瓶入手價只要728元（原價1450元）、兩瓶只要1348元（原價2900元），如此瘋狂的低價，搶購正是時候。

▲秋冬更需要好好調理肌膚。（圖／PEXELS）



▲品木宣言青春無敵健康光潤機能水，200ml，單瓶原價1,450元、特價728元，兩瓶原價2,900元、特價1,348元，點我購買。

靈芝水的效果不是官方說了算，很多女孩在PTT、Dcard等討論區大力推薦，直呼「長痘痘濕敷超快好」、「擠完粉刺痘痘，濕敷，隔天不泛紅」、「靈芝水大推，已用三瓶一般瓶，後來直接買重量瓶」，可見有多好用。

▲品木宣言靈芝水向來是熱銷商品。（圖／originskorea IG）



這些都是很多人使用之後，得出來的結果，多數女孩都感受到肌膚不穩定的狀況被改善，臉蛋變得細緻，原本的痘痘、泛紅狀態也被舒緩，肌膚更加平滑、細緻，重現緊緻光澤。

雙11正是囤貨好時機，購物網站「Her和她」推出品木宣言青春無敵健康光潤機能水 200ml，單瓶1450元、特價728元；兩入原價2900元、特價1348元，買越多省越多，越買越划算，痘痘肌膚、油性肌膚、不穩定肌膚，別再猶豫了，手刀搶一波。

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「Her和她」的「雙11狂歡購物節」真的很狂，除了全館商品111元起，從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，SKII青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶全入列，保證可以開心囤貨，商品限時限量，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起 ！

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