山本耀司出手　HUBLOT迷彩錶與服裝比帥

▲HUBLOT BIG BANG UNICO迷彩山本耀司腕錶，710,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

HUBLOT（宇舶錶）繼今年5月為慶祝東京銀座旗艦店開幕，邀日本時尚設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）打造Big Bang GMT全黑山本耀司腕錶獲得熱烈迴響後，雙方再度聯手，打造全球限量200只的Big Bang Unico迷彩錶，呼應他服裝系列中常見的迷彩元素。

▲日本服裝設計師山本耀司二度與HUBLOT合作。



第二度與山本耀司合作的迷彩錶Big Bang Unico，HUBLOT以黑色霧面陶瓷打造錶徑45mm錶殼，藍寶石面盤上疊加不規則板塊構成的迷彩圖騰，6時位置則點綴設計師的簽名；最大突破是迷彩錶帶採用硫化工藝製成，每塊材質經過單獨切割、拼接再運用硫化處理融合，展現好質感，品牌同時附上全黑錶帶供替換。

▲山本耀司迷彩服裝（左）與BIG BANG UNICO迷彩山本耀司腕錶相呼應。

以前衛設計著稱的URWERK，新款EMC TimeHunter Desert Sage沙漠智者腕錶，擁有經陶瓷漆塗層處理的褐色錶殼，搭配迷彩帆布錶帶，展現軍錶風格；因此錶款概念是混合電子與機械系統，由光學感應電路板監測手動上鍊機芯準度，機械錶與電子科技合一讓錶款更有看頭。

▲URWERK限量5只的EMC TimeHunter Desert Sage腕錶搭配迷彩錶帶，4,280,000元。（圖／URWERK提供）

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