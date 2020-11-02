fb ig video ETtoday search mobile

山本耀司出手　HUBLOT迷彩錶與服裝比帥

>

▲▼ HUBLOTX山本耀司 。（圖／公關照）

▲HUBLOT BIG BANG UNICO迷彩山本耀司腕錶，710,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

HUBLOT（宇舶錶）繼今年5月為慶祝東京銀座旗艦店開幕，邀日本時尚設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）打造Big Bang GMT全黑山本耀司腕錶獲得熱烈迴響後，雙方再度聯手，打造全球限量200只的Big Bang Unico迷彩錶，呼應他服裝系列中常見的迷彩元素。

▲▼ HUBLOTX山本耀司 。（圖／公關照）

▲日本服裝設計師山本耀司二度與HUBLOT合作。

第二度與山本耀司合作的迷彩錶Big Bang Unico，HUBLOT以黑色霧面陶瓷打造錶徑45mm錶殼，藍寶石面盤上疊加不規則板塊構成的迷彩圖騰，6時位置則點綴設計師的簽名；最大突破是迷彩錶帶採用硫化工藝製成，每塊材質經過單獨切割、拼接再運用硫化處理融合，展現好質感，品牌同時附上全黑錶帶供替換。

▲▼ HUBLOTX山本耀司 。（圖／公關照）▲▼ HUBLOTX山本耀司 。（圖／公關照）

▲山本耀司迷彩服裝（左）與BIG BANG UNICO迷彩山本耀司腕錶相呼應。

以前衛設計著稱的URWERK，新款EMC TimeHunter Desert Sage沙漠智者腕錶，擁有經陶瓷漆塗層處理的褐色錶殼，搭配迷彩帆布錶帶，展現軍錶風格；因此錶款概念是混合電子與機械系統，由光學感應電路板監測手動上鍊機芯準度，機械錶與電子科技合一讓錶款更有看頭。

▲▼ URWERK 。（圖／公關照）

▲URWERK限量5只的EMC TimeHunter Desert Sage腕錶搭配迷彩錶帶，4,280,000元。（圖／URWERK提供）

►歐米茄女錶金鍊放閃　獨家材質不怕褪色

►G-SHOCK電路板錶CP值激升　多附1錶圈、2條錶帶玩變身

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, 山本耀司, URWERK
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃9年前舊外套還塞得下　搭彩虹襯衫向醫療人員打氣

凱特王子妃9年前舊外套還塞得下　搭彩虹襯衫向醫療人員打氣

G-SHOCK電路板錶CP值激升　多附1錶圈、2條錶帶玩變身

G-SHOCK電路板錶CP值激升　多附1錶圈、2條錶帶玩變身

歐米茄女錶金鍊放閃　獨家材質不怕褪色

歐米茄女錶金鍊放閃　獨家材質不怕褪色

男藝人吹起珍珠穿搭熱潮　林哲熹靠尖爪耳夾耍叛逆　 星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買 星巴克秋季TOP5熱銷飲品排行　只會傻點拿鐵咖啡太可惜 出軌案頻傳！日本節目分析5點渣男跡象：刷牙習慣、未讀訊息可看出 長期失眠睡不好　從下午開始做5件事　準備一夜好眠 女生們注意！中醫傳授「6款黑色食物」，抗衰老又能治經痛 每天上班都煩惱穿什麼？快來學「小金高銀」的一周秋冬搭配法　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面