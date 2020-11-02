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日妞瘋狂囤貨的「無印良品」導入液　用光光之後還想再回購

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▲無印良品,IPSA,Thank You Farmer,化妝水,導入液,。（圖／IG） 

▲無印良品大受歡迎的導入液。（圖／i.s_gram IG、_mmcn__ IG）

記者李薇／綜合報導

無印良品的單品每次都受到粉絲喜愛，其中保濕導入液最近受到日妞青睞，因為使用起來非常快速都會被吸收，而且用完之後肌膚真的非常保濕又有透明感，所以在網路上爆紅，很多人都在搶貨，人人都有一瓶。

保濕導入液通常都會用在洗臉之後使用，因為質地非常清爽又有保濕度，很多日妞都覺得用完之後肌膚的保濕度有明顯的提升，而且感受到跟很多保養品使用起來完全不同，吸收度超級好，又很有滋潤度。

 ▲無印良品,IPSA,Thank You Farmer,化妝水,導入液,。（圖／IG）

▲網路上推爆的流金水，200ml、售價1260元。（圖／ipsa_jp IG）

提到保濕效果很好的產品，像是IPSA的美膚微整機能液（流金水），就瘋狂洗版Dcard、PTT、部落客，今年再創銷售巔峰，短短三個月即賣出5棟101的高度，可見非常厲害，粉絲還研發出6種隱藏用法。

1. 日常輕拍：日常保養搭配化妝棉輕拍全臉。

2. 自製面膜：夏日保養注重不黏膩，流金水清爽質地相當適合濕敷，5分鐘迅速達到面膜效果，水潤彈嫩看的見

3. 行動補水:夏天到來,無論是待在冷氣房或在外曝曬，肌膚都會乾燥敏感，流金水迷你噴霧分裝瓶，隨時都能解肌渴鎮定肌膚

4. 局部急救：化妝棉沾溼後，妝前或是保養時針對不穩定區域局部濕敷，能迅速補水穩定肌膚，遠離脫皮與泛紅

5. 收斂冰鎮：化妝棉浸溼後放入乾淨空罐或密封袋中再冰入冰箱冷藏室，曬後取出濕敷能冰鎮肌膚並收斂毛孔，肌膚沁涼超舒適

6. 擊敗痘痘：成分溫和完全不添加酒精，當痘痘或粉刺即將冒出時，濕敷於面皰紅腫處能迅速改善還你光透肌。

 ▲無印良品,IPSA,Thank You Farmer,化妝水,導入液,。（圖／IG）

▲Thank You Farmer（感謝農夫）江華喬桐米透亮精華化妝水，200ml、售價790元。（圖／品牌提供）

韓國No.1小農自然主義保養品牌Thank You Farmer（感謝農夫）「江華喬桐米透亮精華化妝水」，除了添加含有100,000ppm從韓國的清境區域江華喬桐生長的稻米中萃取出的萃取物能有效幫助肌膚清爽補水，更富含滿滿的積雪草萃取、蓮花萃取、無花果萃取，有效幫助清潔後的肌膚補充水份之餘，透過三步驟化妝棉疊擦肌膚使用，除了幫助肌膚角質整理，更可透過層次的堆疊步驟，進而達成清潔、補水、再補水的特性，簡單3步驟打造韓妞清透的肌膚狀態。

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關鍵字：

無印良品, IPSA, Thank You Farmer, 化妝水, 導入液
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