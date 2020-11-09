鄧紫棋、Lisa身上的「毛毛」超療癒！盤點秋冬必備　600元竟能入手同款

記者王蓁蓁 / 台北報導

邁入秋冬，是時候為衣櫃汰換上全新一季服飾，最重要的就是入手秋冬必備的毛毛單品！不只各大精品狂推，女明星也都紛紛搶先穿上，那療癒、保暖的毛毛材質，不只能凸顯女孩們的優雅氣質，穿搭視覺上也超減齡，快往下滑看《ET FASHION》盤點秋冬必備的毛毛單品，一起時髦換季！

DIOR

女神鄧紫棋穿上DIOR秋冬成衣系列的雙面羊皮羊毛飛行外套，毛絨絨的模樣超療癒，穿在身材嬌小的鄧紫棋身上也不會感覺過份沈重，重要是可以兩面穿搭的設計，有種入手兩件外套的超值感。



▲DIOR 駝色羊皮羊毛雙面飛行外套，NT$200,000。(圖 / 翻攝IG@gem0816、品牌官網 )

DIOR秋冬成衣系列注入滿滿的「毛毛」元素，由最強星二代木村心美在畫報中演譯，身上吸睛的馬鞍包，邊緣有白色的羊毛，就像冬季來臨時的積雪，很有味道 ; 腳踩舖滿羊毛的拼接皮靴，直接成為整體造型的重點，不只拉長比例，更能在寒冷的天氣起到保暖的作用。



▲DIOR駝色羊毛馬鞍包，NT$130,000。(圖 / 翻攝品牌官網)

▲DIOR羊毛皮靴，NT$72,000。(圖 / 翻攝品牌官網 )

Celine

今年躍升為CELINE全球品牌大使的Lisa，也穿上了療癒的毛毛帽T搭配簡約牛仔褲、腳踩長靴，由創意總監Hedi Slimane親自操刀拍攝大片，學Lisa在寒冷的天氣簡單搭配一件溫暖的「毛毛」單品，不用穿過度厚重的羽絨外套，也可以保暖又時髦。

▲CELINE羊駝毛連帽毛衣，NT$120,000。(圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網 )

Nike x Sacai

Nike x Sacai不是第一次合作，但每每推出全新聯名系列都能讓時尚及潮流迷們瘋狂，過往的聯名球鞋一雙難求，此次的Nike x Sacai Outerwear系列，注入Sacai 擅長的解構方式，結合同樣是Sacai標誌性的羽絨外套與毛絨絨的人造皮草，讓看似運動休閒風的外套增添奢華高級感，顛覆過往羽絨外套容易把造型吃掉的印象。



▲Nike x Sacai 的人造皮草羽絨大衣，$19,280。(圖 / 翻攝品牌官網 )



CHANEL

柔軟的絨毛摸上去溫暖的觸感，完全是專屬秋冬的包款，由率性經典的2.55包延伸而來，尤其抹茶綠的2.55的迷你小包，被譽為今年的必收包款之一。



▲Chanel 2.55抹茶綠絨毛迷你口蓋包，NT$118,700 ; Chanel 2.55白色絨毛口蓋包，NT$206,900。(圖 / 翻攝品牌官網 )

從標誌性的雙Ｃ logo 到皮穿鍊都加入了鑽石的元素，盡顯低調奢華，不論是經典的口蓋包、還是水桶包，都可以看出CHANEL創意總監Virginie Viar在簡約的輪廓中注入滿滿的細節亮點。

▲Chanel鑽石雙C logo白色絨毛口蓋包，NT$233,900 ; 鑽石雙C logo絨毛黑色水桶包，NT$244,500。(圖 / 翻攝品牌官網 )

ConverseＸAmbush

錯過前次ConverseＸAmbush聯名球鞋的潮流迷看過來，即將在11月登場的二代一樣很燒！Ambush拆解Converse經典的1970系列，在鞋身上鋪滿絨毛，放眼看去溫暖的療癒毛毛鞋，完全適合在即將迎來的秋冬入手，同時推出藍、黑兩色供潮流迷們選澤，百搭又實穿超級燒心。

▲ConverseＸAmbush二代FURRY CHUCK TAYLOR 70s即將在11月開售。(圖 / 翻攝IG@Ambush )

PUMA

作為許多少女心中時尚範本的宣美，早已IG上曬出絨毛外套的擺拍照了，可愛的棕色毛毛外套，也引來粉絲們直呼「好像熊寶寶」、「萌宣美」，同樣可以兩面穿的設計也讓許多韓妞們超級心動，再加上宣美加持、及超甜價格完全可以入手加入衣櫃了。



▲PUMA羊毛雙面羽絨外套，約NT$4580。(圖 / 翻攝＠IGmiyayeah、品牌官網 )



Kangol x H&M

近期因為Netflix美劇影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)又再度引起眾人關注的英國經典品牌Kangol帽，也在前陣子攜手H&M推出絨毛漁夫帽、腰包等配件，以高質感、及不到600元的超親民價格引發火熱討論，即便是小資女也可以輕鬆入手。

▲Kangol x H&M絨毛漁夫帽，NT$599、絨毛腰包，NT$499。(圖 / 翻攝品牌官網 )

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