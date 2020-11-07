差點看錯！超逼真「巨型豆莢」網球袋　一次塞4顆還能輕鬆懸掛

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在生活都用得到的小物中注入一些巧思，就會增添不少趣味， 荷蘭設計公司bowler & kimchi 最新推出一款「網球袋」，不過外型絕對聯想不到，巧妙結合「豌豆」的嫩綠色，將球袋化作細長的豌豆莢，看到絕對會心一笑！

▲荷蘭設計公司bowler & kimchi 最新研發的「豌豆莢網球袋」奪下包裝設計金獎。（圖／翻攝自bowler & kimchi ）

荷蘭設計公司bowler & kimchi 最新研發的「豌豆莢網球袋bean playing tennis」一舉奪下了今年（2020年）的包裝設計金獎，結合一般網球的亮綠色造型，巧妙的發想簡直是「腦洞大開」，將網球袋驚喜結合豌豆莢，除了保留豆莢細長的形狀與上方的小芽，以硬塑膠材質製成，更在側面呈現出凹凸的視覺效果。

▲bowler & kimchi的網球袋透過小芽可掛在球場上 。（圖／翻攝自bowler & kimchi ）

厲害的是，頂端的小芽真的有奇特功用，能夠以掛鉤方式掛在網球場的圍欄之上，輕鬆放置不佔地方，不過一眼看到絕對想不出是網球袋，另外，球袋中央可一次收納4顆「豌豆」，只要將網球放入其中，簡直和豌豆莢沒有兩樣，而彈性材質讓側面開口方便拿取，也可以一眼就看到球，引發網友驚呼：「超可愛」、「拜託量產」。

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