必須收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

▲Dior超美的聖誕彩妝。（圖／記者李薇攝）



記者李薇／台北報導

聖誕節就是需要亮晶晶的東西，Dior就在聖誕彩妝推出「超完美持久氣墊蜜粉－金燦星夜限量版」，牛奶白色的皮革氣墊粉餅，摸起來非常有質感，加上銀色的CD字樣，看起來超級有質感，拿出來補妝都會成為全場的焦點。



▲Dior超完美持久氣墊蜜粉－金燦星夜限量版，售價2200元。（圖／記者李薇攝）



牛奶白色的氣墊粉餅裡面跟一般粉體不同，不是濕潤的粉底狀態，而是蜜粉的粉質狀態，輕拍之後是很細緻的蜜粉，加上大顆的閃粉，可以輕拍在臉上製造出華麗感，也很適合在身體上製造出閃亮的效果，搭配禮服更加耀眼。

▲蘭芝NEO型塑霧感氣墊，售價1400元。（圖／品牌提供）



蘭芝也在聖誕節推出限定的氣墊粉餅，把今年最火紅的NEO型塑霧感氣墊，改造成2020聖誕冰藍版，冰藍色的設計搭配上裡面桃紅色的粉撲，看起來非常亮眼，也很吸引人，拿出來補妝也可以成為時尚的象徵。

在妝感上，NEO型塑霧感氣墊可以打造出霧面質感的妝容效果，輕盈仿真遮瑕技術創造出零粉感的完美妝效，加上耐汗不脫妝科技讓妳Party整晚也不用擔心斑駁脫妝，重覆補妝也不結塊，維持一整晚的性感底妝。

▲紀梵希高級訂製恆久氣墊粉餅，13G、售價2,000元。（圖／品牌提供）



紀梵希隆重推出「高級訂製恆久氣墊粉餅」，即將於11/2在台上市，讓女性能隨時隨地使用，滿足打底、補妝、提亮、潤色等多元底妝需求，中度至完美的遮瑕力與長達24小時的持妝力之外，更可保護肌膚提升對環境傷害的保護力，帶給肌膚出色的生活屏護效能。

全新「高級訂製恆久氣墊粉餅」無可挑剔的妝感與防護力之外，氣墊本身的優異彈性與舒適使用感，更令人一試傾心，在包裝上則以經典的方盒設計，展現出精緻簡約的質感，另外在粉撲上面也使用愛心的設計，可以針對臉部比較細節的地方，打造出細緻的妝效。