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超大咖女星賣美妝！Lisa成功掀起M.A.C旋風、布麗拉森入主黛珂

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▲▼美妝代言大比拚！布麗拉森入主黛珂 。（圖／品牌提供）

▲美妝品牌全球代言人大車拼，各個超人氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝品牌最近動作頻頻，繼M.A.C宣布南韓女團BLACKPINK成員Lisa為全球代言人後，黛珂也邀請到奧斯卡、金球獎雙影后得主的好萊塢女星-布麗拉森出任黛珂品牌全球代言人。

▲▼美妝代言大比拚！布麗拉森入主黛珂 。（圖／品牌提供）

▲布麗拉森超仙代言照，讓人眼睛一亮。

黛珂早先才迎來周迅擔任亞洲代言人，昨（11／1）品牌宣布好萊塢女星-布麗･拉森為全球品牌代言人，她不僅在影視上有著出色表現，對於社會議題也十分關係，不著痕跡的知性、氣質之美，完美體現黛珂理念「Embrace your true beauty」。

▲▼美妝代言大比拚！布麗拉森入主黛珂 。（圖／品牌提供）

▲黛珂 和服之戀香水，50ml，2,500 元

最新推出的和服之戀系列香水以日本和服十二單為意象,透過純淨的玫瑰精華引誘出女人優雅底蘊，4位調香師巧妙選用具有日本代表性的花及果實香氣，將生活中美好的片刻，濃縮進富含情感的香氛中。瓶身腰間繫上的緞帶蝴蝶結,有如和服上的腰帶配飾，為純淨透徹的玻璃瓶身點綴上獨特魅力及韻味。

▲▼美妝代言大比拚！布麗拉森入主黛珂 。（圖／品牌提供）

一向引領彩妝潮流的M.A.C宣布BLACKPINK中的Lisa為全球品牌代言人，她年輕時髦的形象，符合品牌期待，希望藉由她的遍及全球的流行力量，引領著消費者突破美妝圈藩籬。粉絲們敬請期待日後推出的明星系列，Lisa的美麗身影也會在其中呢。

▲▼美妝代言大比拚！布麗拉森入主黛珂 。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 水漾果凍潤唇膏，850元。

品牌趁勢推出業界第一支保養系果凍唇膏，內含三大植萃保養油配方，保養唇部同時滋潤上色，果凍般質地一抹爆水，潤澤雙唇且輕盈不黏膩。一共推出六款純淨透光發色，讓你一秒重回初戀。

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關鍵字：

彩妝保養, 全球代言人, 黛珂, M.A.C
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