Jennie轉過身露「微笑線」、蜜桃臀全現形！扮水手讓制服控暴動

▲Jennie的萬聖節的海軍風水手服性感裝扮。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane，以下同）



記者王則絲／台北報導

韓國知名女團BLACKPINK成員Jennie於IG上擁有近3,500萬粉絲，一舉一動都是目光焦點，日前為慶祝萬聖節節日，趁此機會與姐妹們特別換上了「海軍風」裝扮，Jennie身穿深藍色白線條滾邊的連身褲裝，並內搭南瓜橘紅色的褲襪，特別搶眼應景，褲子短至腿根，轉過身來甚至能看見隱約的「微笑線」，蜜桃臀全現形，辣度破表。

粉絲們總是最喜歡看Jennie駕馭各種服裝，Jennie這次在萬聖節之際選擇裝扮成性感的「水手」，深藍色的海軍風褲裝腰間有蝴蝶結束住螞蟻腰、背後則有可愛的小披肩，頭上還戴著寫上「NINI」（妮妮）字樣的水手帽，連髮型都特別用成了復古的捲髮，讓制服控們瞬間暴動。

Jennie這身穿搭的重點就在於她用橘紅色的褲襪與超長的紅色巫婆指甲做搭配，帶出濃濃的萬聖節氛圍，從正面就能看出超短的褲子讓視線直逼腿根，轉到側面竟能隱約看見臀部的「微笑線」，再來轉到背面更是存心讓人噴鼻血，就連褲襪上緣較深的界線都露出，性感的蜜桃臀全現形，讓粉絲們直呼：「辣暈了」、「辣妮」、「流口水了！」但也有網友對紅色褲襪表示意見：「紅色褲襪太醜了」、「變成黑白的好看一點。」

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