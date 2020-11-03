超多人犯的3大NG保濕行為！皮膚科醫師：狂噴噴霧小心越來越乾

▲保濕做錯小心越保養越乾，還讓肌膚出問題。（圖／翻攝IG@abib.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

幾乎人人都知道，想要有好肌膚先做好保濕，尤其一到秋冬換季時節，水分流失更多，肌膚更容易乾燥脫屑，讓保濕變得更重要。但保濕可不是隨便做做就行，就有皮膚科醫師指出超多人都在犯的3個NG保濕行為，不僅保濕沒做好，反而會影響肌膚健康，導致發紅、刺痛甚至讓肌膚更乾燥。快來看看這些錯誤觀念你是否也犯了？

▲噴了保濕噴霧後別忘了加上乳液、乳霜幫肌膚留住水分。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



NG 1：只噴保濕噴霧



現在市面上有很多保濕噴霧，隨時隨地都能拿起來往臉上噴灑，使用起來很方便，但應該很多人都有這樣的感受：剛噴完噴霧時確實感覺到肌膚有保濕感，但過沒多久好像就變得乾燥，又需要噴噴霧了。這是因為如果只噴保濕噴霧，後續沒有再使用乳液或乳霜留住水分的話，隨著噴霧蒸發反而會帶走臉上更多水份，讓肌膚變得更乾燥，只會越噴越乾。

▲皮膚科醫師都不太建議天天敷面膜，一般情狂下一週敷2～3次即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）



NG 2：狂敷面膜



很多人都愛敷面膜，尤其不少名人、女星都說自己的肌膚保養秘訣是天天敷面膜，甚至還有人一天敷兩次或三次面膜。皮膚科醫師表示，面膜可在短時間內迅速補水，但現在很多面膜成份較多且複雜，若每天長時間敷面膜會影響肌膚的屏障功能，容易讓肌膚變得脆弱，可能導致後天敏感肌出現，建議一周敷2～3次就夠了。尤其是容易冒痘長粉刺的人，頻繁敷面膜，容易讓面膜中多餘的營養成分堵塞毛孔，反而加重痘痘情況。

NG 3：多喝水就能保濕



你可能也都聽說過「多喝水可以幫助改善肌膚乾燥」的說法，但也不是說只要多喝水就能做好保濕。每個人的身體狀況不同，不同人每天流失的水分沒有絕對準確地數值，所以到底要補充多少水分也都不同。一般情況下，一個人的喝水量建議別超過4000cc，過量飲水不僅無法保濕，還可能會造成水中毒。

想要做好保濕，除了適當飲水，別忘了做好保濕護理，為肌膚做好滋潤，幫助改善乾燥狀況。

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