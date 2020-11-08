早點看清這5點職場生存法則會比別人更順遂：不說壞話、學會留一手

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出社會後，會發現人生中不再有老師的角色帶領，職場裡面並不是所有事都有人教，大部分的人都是在犯錯中求成長，往往會因此浪費掉許多時間在爬起來，其實有些事情一開始就能避免，以下這5個前輩不會說的職場法則，趁早謹記在心，將來絕對受用。

＃少說別人壞話，你永遠不知道何時輪到你

在和別人談論閒話的時候，聽起來好像是被說壞話的那一方比較慘，但是夜路走多了，必有遇到事情的時候，你永遠不知道哪一次可能就被別人出賣了，又或者被當事人聽見，若那人又正巧是上司，那麼在同間公司接下來的日子就不可能好過了，下次就輪到你被別人在背後取笑。

＃辦公室戀情的阻礙太大

當然不是說在工作上不可能遇見對的人，但是許多已經分開的辦公室戀人，總會以過來人身份盡量勸阻身邊的人，不要輕易嘗試辦公室戀情，不管是同階級還是其中一方是上司，都會淪為其他同事話家常的話題，另一方面，長時間一起工作容易有摩擦、容易分心，且容易難以一視同仁，等到影響到工作時恐怕已經撐不下去了。

＃不隨便表態政治立場

雖然現代社會大多數的人都懂得尊重多元意見，不過在人多嘴雜的公司裡，最好還是不要隨便表態，難保不會遇到某些立場的政治狂熱者，從政治立場延伸出來的摩擦，甚至可能演變成小團體對立、互相交惡的情況。

＃不過問別人薪水

＃不要傾囊相授，學會留一手