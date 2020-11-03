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愛馬仕超難買的百萬包等貴婦競標　24款小馬吊飾組讓人手滑

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▲▼ 佳士得愛馬仕與香奈兒包 。（圖／公關照）

▲佳士得秋拍亮點是愛馬仕FABOURG柏金包，估價約2,210,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）柏金包總是一包難求，奢華皮料或者特殊設計款，更是超級VIP才有機會入手的夢幻款，但在佳士得（CHRISTIE’S）11月27日登場的香港秋拍將有機會圓夢，包括珍罕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包與凱莉包，以及造型來自品牌巴黎福寶總店的外觀FABOURG柏金包，都並列估價約221萬元起的夢幻逸品。

▲▼ 佳士得愛馬仕與香奈兒包 。（圖／公關照）

▲愛馬仕罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包附鈀金配件（左）估價約2,210,000元起，凱莉包估價約2210,000元起。

▲▼ 佳士得愛馬仕與香奈兒包 。（圖／公關照）
▲愛馬仕限量版萊姆黃、棕色、粉色及磚橙色EPSOM牛皮35公分外縫SUNRISE彩虹柏金包，估價約368,000元起。

FABOURG柏金包靈感源於愛馬仕巴黎福寶旗艦店的古典門面於夜間的迷人外貌，選用霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT靛藍色、深淵藍色SOMBRERO、粉筆白色EPSOM牛皮20公分外縫FABOURG柏金包，別出心裁的設計深受矚目；佳士得同時蒐羅不少今年新作，包括限量版萊姆黃、棕色、粉色及磚橙色EPSOM牛皮35公分外縫SUNRISE彩虹柏金包，以及結合午夜藍色亮面短吻鱷皮與尼羅蜥蜴皮AU BOUT DU MONDE 24公分CONSTANCE包。

▲▼ 佳士得愛馬仕與香奈兒包 。（圖／公關照）

▲愛馬仕一組24件的 RODÉO小馬掛飾，估價約221,000元起。

另一令人驚喜的拍品，是集合24件愛馬仕招牌的RODÉO小馬掛飾，每一件小馬的配色都不同，讓收藏者天天都能換一款繽紛小馬點綴包款；而登上此次佳士得拍場的香奈兒（CHANEL）配件，以時裝大秀上的限量造型包款為主，例如2013年的黑色合成樹脂N°5香水瓶包、2018年巴黎-漢堡工坊系列森林綠色合成樹脂貨櫃箱晚宴包等，均是讓人過目難忘之作。

▲▼ 佳士得愛馬仕與香奈兒包 。（圖／公關照）

▲香奈兒2018年巴黎-漢堡工坊系列森林綠色合成樹脂貨櫃箱晚宴包，估價約184,000元起。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, CHANEL, 香奈兒
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