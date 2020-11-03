fb ig video ETtoday search mobile

御用化妝師傳授！《后翼棄兵》安雅「精靈大眼妝」這樣畫　

>

《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密。（圖／翻攝自IG）

▲安雅泰勒喬伊私下最愛柔和煙燻眼。（圖／品牌提供、翻攝自IG/anyataylorjoy，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美劇《后翼棄兵》劇情引人入勝，其中女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）的美貌更是掀起討論，擁有三國國籍的她，精靈臉蛋加上一雙會說話的靈動大眼，完美詮釋劇中角色。這次請來御用化妝師揭露私下她最喜愛的妝容。

▲▼ 《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密 。（圖／品牌提供）

放大五官優勢，讓人留下深刻印象。

與安雅泰勒喬伊合作多次的好萊塢女星御用國際彩妝師Georgie Eisdell表示，安雅有雙會說話的大眼，氣質親新脫俗，我想再為她加點性感的元素，她的妝容重點絕對是那雙美麗的大眼！我以柔和煙燻眼為主角，搭配精緻水潤的肌膚和自然粉嫩的唇妝為配角，將她原有的美麗臉龐打造的更夢幻、宛如精靈一般擁有不凡的氣質。」

▲▼《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密　 。（圖／品牌提供）

▲香緹卡  飛行寶石限量四色眼彩盤 #熱帶暖，2,800元。

▲▼《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密　 。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 水潤頰彩凍，1,550元。

她的眼妝先以裸粉色珠光眼影刷在整個眼窩，使眼部充滿光澤，接著再使用霧面中性棕色和微光桃紅，做出深邃輪廓。頰彩也是獨鍾蜜桃色，凍狀質地推開能完美服貼肌膚，帶給臉頰紅潤光感、

►眼影看更多

▲▼ 《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密 。（圖／品牌提供）

ETUDE 雪燦聖誕空氣眼影(暖陽色) 2 色，390元。

融合粉狀與眼影蜜的特點，做出空氣感慕斯質地，鬆軟服貼在眼皮。可單層塗抹，也可雙層疊擦，打造派對妝容。

▲▼ 《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密 。（圖／品牌提供）

SUQQU 2020假日晶采眼彩盤，3,400元。

擁有三款不同的質感，綻放花樣繽紛的8色眼彩盤。 鮮麗的色彩 潤澤服貼肌膚， 高發色的呈現，光澤不暗沉 能持續亮麗的妝容。

▲▼ 《后翼棄兵》安雅精靈妝容揭密 。（圖／品牌提供）

GUERLAIN 金耀蜂舞眼彩盤，10色，3,300元。

一盤中含有10 種限量色款，包含色澤自然的氣質日常色，以及可以凸顯深邃輪廓的搶眼色調。其更包含柔霧光、晶爍光和絲緞光，三種不同質地。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

安雅泰勒喬伊, 后翼棄兵, 妝容, 眼妝, 精靈
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

全智賢駕馭羽絨衣、雙腿像筷子般瘦　3招必學穿搭計 失戀前三個月是關鍵期！用三階段向遺憾與美好道別　重新找回自己 BURBERRY變奏版編織、Monogram「TB包」絕美開箱　僅一間店有賣 迪麗熱巴薄紗亮片裙「挖空到腰」！　肩帶下滑包覆胸線辣翻了 Jennie轉過身露「微笑線」、蜜桃臀全現形！扮水手讓制服控暴動 GUCCI迪士尼聯名還沒完！唐老鴨老花包、黛西戒指跟耳環太燒 精油會過期？保存期限4大關鍵　第4種最好半年內用完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面