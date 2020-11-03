御用化妝師傳授！《后翼棄兵》安雅「精靈大眼妝」這樣畫　

▲安雅泰勒喬伊私下最愛柔和煙燻眼。（圖／品牌提供、翻攝自IG/anyataylorjoy，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美劇《后翼棄兵》劇情引人入勝，其中女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）的美貌更是掀起討論，擁有三國國籍的她，精靈臉蛋加上一雙會說話的靈動大眼，完美詮釋劇中角色。這次請來御用化妝師揭露私下她最喜愛的妝容。

▲放大五官優勢，讓人留下深刻印象。

與安雅泰勒喬伊合作多次的好萊塢女星御用國際彩妝師Georgie Eisdell表示，安雅有雙會說話的大眼，氣質親新脫俗，我想再為她加點性感的元素，她的妝容重點絕對是那雙美麗的大眼！我以柔和煙燻眼為主角，搭配精緻水潤的肌膚和自然粉嫩的唇妝為配角，將她原有的美麗臉龐打造的更夢幻、宛如精靈一般擁有不凡的氣質。」

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她的眼妝先以裸粉色珠光眼影刷在整個眼窩，使眼部充滿光澤，接著再使用霧面中性棕色和微光桃紅，做出深邃輪廓。頰彩也是獨鍾蜜桃色，凍狀質地推開能完美服貼肌膚，帶給臉頰紅潤光感、

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