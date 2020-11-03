想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

近幾年「綠茶婊」一詞很夯，泛指表面上看起來很清純無害，實際上卻很會耍小心機、裝無辜裝可憐博取關注的女生，不管感情上、職場上碰到都讓人超厭煩。12星座中有些星座很有綠茶的天性特質，當然也有些人難以當上「綠茶」，像是以下4個星座女，有嫌麻煩的，也有天生性格裝不來的，比如牡羊女沒有直接當面嗆爆你就算不錯了。

Top 4：獅子座



天性好面子又顧自尊的獅子座，為人處事都很正直、光明磊弱，很厭惡暗地裡耍心機、愛算計的小人行徑，因為對他們來說，這樣就好像自降格調，是卑劣的行為。所以即使內心沒有安全感，也想要被人保護，不喜歡服從的獅子女也學不會在人前示弱、裝可憐。

Top 3：牡羊座



牡羊座向來就是以直來直往的真性情聞名，喜怒哀樂基本上都是很忠實地表現在臉上，要沒耐心又急躁的他們隱藏怒氣耍小心機，真的是太難了。對於牡羊來說，想要的東西就是直接出手去爭取，遇到不喜歡的人就是直接迎面對槓，什麼扮可憐演柔弱，他們一刻也演不了，沒有像是自走砲當場爆炸就算不錯了。

Top 2：水瓶座



個性獨立且思想新穎不侷限的水瓶座，性格有些善變，有時候活潑、很喜歡交流，有時候又會很抑鬱，躲在自己的舒適小角落，最好誰都別來煩他們，這種時候別說戀愛，連聊天對他們而言都是很麻煩的事，更別提花心思去當綠茶。而且喜歡創新的他們最討厭和別人一樣，要他們依循「綠茶公式」來吸引注意，他們寧願被忽視。

Top 1：摩羯座



內斂沈穩的摩羯座，因為很理性、很有自己的步調，常常會人高冷的印象，而他們在乎和喜歡的表達方式也很「冷」。他們表達在乎的方式只有一種，就是假裝不在乎，喜歡一個人時的表現也只有一種，就是沒表現，所以根本不需要變成「綠茶」來勾引對方或陷害情敵，他們更喜歡的是展現自己各方面的優勢來贏過對手。而且他們不僅自己不當綠茶，也不太能接自己身邊朋友是綠茶。

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