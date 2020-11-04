fb ig video ETtoday search mobile

網揭瘦不下來「6個原因」　無糖飲料不是水，超多人都喝錯！

>

▲▼網揭瘦不下來「6個原因」。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲日常生活中許多小細節，都是發胖的原因。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

少吃也多動了，還跟風執行168斷食法，為什麼還是瘦下不來呢？魔鬼藏在細節中，水喝不夠、晚上太晚睡都是發胖元兇。以下6個「瘦不下來」的原因快點筆記，戒掉這些壞習慣，才能離理想體型更進一步。

1.水喝太少

很多人減重卡關，就是因為水喝得太少，甚至把飲料也計算在水量內，完全是錯誤觀念。根據研究指出，喝水能幫助新陳代謝，成年人飲水可以將自己的體重乘以40，作為每天的基本喝水量，像是50公斤就必須喝足2000c.c，戒掉含糖飲料，才能突破減重瓶頸。

▲▼網揭瘦不下來「6個原因」。（圖／Unsplash）

2.三餐不定量

許多人正在執行168斷食法，總會有人問為什麼體重都沒掉？問題出在三餐的份量，有的人將三餐縮減成一餐或兩餐，身體總處在很飽和飢餓的兩端，要知道身體如果沒有獲得正常熱量就無法維持運作，當基礎代謝率變差，身體容易囤積脂肪，無論你怎麼吃都會胖。

3.喜愛口味重食物

許多女星都分享自己的瘦身菜單，很有默契地都選擇不加工的原型食物，盡量維持飲食均衡，絕對不碰加工品，否則增加身體負擔。除了食材選擇，調味料也很重要，避開那些容易發胖醬料，建議可用醬油、醋、生辣椒取代。

▲▼網揭瘦不下來「6個原因」。（圖／Unsplash）

4.吃飯速度太快

有研究指出，飲食速度也能決定胖瘦，當你吃太快，大腦會來不及傳送吃飽訊息給大腦，容易使攝取熱量遠遠超過身體負擔，導致體重不動如山，建議吃東西放慢速度，徹底咀嚼，雙頰肌肉運動到了，也比較好有飽足感。

5.總是晚睡

擁有優質睡眠相當重要，一旦睡不好，不只皮膚變差，肥胖也跟著來。熬夜不僅容易水腫，更容易肚子餓，試著早睡早起，良好睡眠絕對是健康的第一步。

▲▼網揭瘦不下來「6個原因」。（圖／Unsplash）

6.運動強度不夠

很多人運動但卻減重無感，這時不妨檢視一下你的運動強度，至少要維持半小時至1小時才能有效減脂，運動強度和或運動時間長短，都會左右你的身型。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

瘦身, 減肥, 壞習慣, 卡關
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買 「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合 Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有 全台最強「星巴克打卡店」是這間！明年衝500家店　特色門市每月都開 RIMOWA迷你行李箱手袋重出江湖！黑魂帥爆，純白、沙漠粉女孩必搶 鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面