網揭瘦不下來「6個原因」　無糖飲料不是水，超多人都喝錯！

▲日常生活中許多小細節，都是發胖的原因。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

少吃也多動了，還跟風執行168斷食法，為什麼還是瘦下不來呢？魔鬼藏在細節中，水喝不夠、晚上太晚睡都是發胖元兇。以下6個「瘦不下來」的原因快點筆記，戒掉這些壞習慣，才能離理想體型更進一步。

1.水喝太少

很多人減重卡關，就是因為水喝得太少，甚至把飲料也計算在水量內，完全是錯誤觀念。根據研究指出，喝水能幫助新陳代謝，成年人飲水可以將自己的體重乘以40，作為每天的基本喝水量，像是50公斤就必須喝足2000c.c，戒掉含糖飲料，才能突破減重瓶頸。

2.三餐不定量

許多人正在執行168斷食法，總會有人問為什麼體重都沒掉？問題出在三餐的份量，有的人將三餐縮減成一餐或兩餐，身體總處在很飽和飢餓的兩端，要知道身體如果沒有獲得正常熱量就無法維持運作，當基礎代謝率變差，身體容易囤積脂肪，無論你怎麼吃都會胖。

3.喜愛口味重食物



許多女星都分享自己的瘦身菜單，很有默契地都選擇不加工的原型食物，盡量維持飲食均衡，絕對不碰加工品，否則增加身體負擔。除了食材選擇，調味料也很重要，避開那些容易發胖醬料，建議可用醬油、醋、生辣椒取代。

4.吃飯速度太快

有研究指出，飲食速度也能決定胖瘦，當你吃太快，大腦會來不及傳送吃飽訊息給大腦，容易使攝取熱量遠遠超過身體負擔，導致體重不動如山，建議吃東西放慢速度，徹底咀嚼，雙頰肌肉運動到了，也比較好有飽足感。

5.總是晚睡

擁有優質睡眠相當重要，一旦睡不好，不只皮膚變差，肥胖也跟著來。熬夜不僅容易水腫，更容易肚子餓，試著早睡早起，良好睡眠絕對是健康的第一步。

6.運動強度不夠

很多人運動但卻減重無感，這時不妨檢視一下你的運動強度，至少要維持半小時至1小時才能有效減脂，運動強度和或運動時間長短，都會左右你的身型。