楊冪被譏戴蚊香耳環出門　改搭De Beers珠寶雪恥

▲楊冪日前出席時尚活動戴金色大耳環，被網友戲稱是蚊香。

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星楊冪日前出席時尚活動，戴上超大的金色環圈耳環，想當潮妹不成，反被網友戲稱戴「蚊香」、「風火輪」出門，她只能靠露美腿扳回一城；不過她洗刷負評的用心不減，相隔幾天再出席江蘇衛視「快手一千零一夜晚會」，選擇打安全牌，以黑色細肩帶洋裝搭配De Beers Wildflowers系列珠寶，重回女神寶座。

▲楊冪佩戴De Beers鑽石珠寶出席江蘇衛視「快手一千零一夜晚會」。（圖／De Beers提供，以下同）

▲De Beers Wildflowers 系列 Three Flower Cluster 鑽石耳環（左）585,000元，Two Flowers鑽戒292,000元。



楊冪選戴的De Beers Wildflower系列珠寶，靈感源自原野花朵，品牌於是打造出一朵朵小巧可愛的五瓣花朵，以錦簇群聚模樣呈現，她所戴的款式包括耳環、戒指、手環，以及Y字垂墜設計的7朵鑽石小花項鍊，風格清新優雅，是不會出錯的經典look。

▲楊冪黑洋裝搭De Beers珠寶屬於安全牌造型。

但粉絲們顯然不滿足楊冪的安全牌造型，不少網友都建議造型師該為她找找黑與白之外的衣服，直言整個10月公開活動她的身上只有這兩色，已經看膩了；網友們連她的髮型也能指點一番，「不要老是弄波浪或爆炸頭了」。

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