宋慧喬細白嫩腿隨擺就是風景　公開「吃豆腐減肥法」狂瘦5公斤

文／柯夢波丹 圖／微博、IG@@suecommabonnie、@therealhyna2

宋慧喬離婚後真的越來越年輕，之前為代言的鞋履品牌拍形象美照，就已換上細肩帶背心，帶出夏天的清涼感，真的是難得看喬妹穿的那麼清涼，而這次品牌則曝光宋慧喬為秋冬美鞋拍攝的形象照，雖說上半身包緊緊，不過卻大露修長細白的美腿呀～真的讓人被迷暈了！

雖然喬妹現在處於半休息狀態，但她整個人的狀態依舊維持的非常好，今年38歲的她，身材依舊好到不行，全身上下毫無贅肉，到底怎麼維持的，讓我們一起來看看！

這次宋慧喬所演繹的形象照，雖說因為是為秋冬的型錄拍攝，而換上了秋冬的裝扮，不過卻完全一點也不打擾宋慧喬那不經意就流露出的微性感呀！

尤其這張更是讓粉絲大呼又帥又辣，穿著不規則剪裁的西裝外套洋裝，隨興抱腿坐在地上，直接斜邊露出美肩和細長的手臂以及一雙大長腿，是不是太性感了啦．

剛剛好遮住屁屁的上衣長度，露出宋慧喬滿滿的大細腿，真的是越看越美呀～

穿上合身的碎花洋裝，包住了手臂，卻巧妙地露了微微的乳溝，和下方的長腿來個呼應，是不是又甜又正，這樣的喬妹讓人太愛了啦．

難得看這麼撩人姿勢的宋慧喬，超長的小腿，隨便一擺就是風景，果然超長比例小腿，確實能帶出性感味～

穿上風衣像男孩子一樣跨腿坐在地上，卻心機的露出大腿根部，剛剛好比例的細腿，真的太完美了．

回顧宋慧喬的清涼美照



穿上純潔的白色百折洋裝，露出纖細的手臂和美背，這張宋慧喬真的仙氣破表！

用飄逸的長髮巧妙的遮住微露的乳溝，若隱若現的性感，讓喬妹就像是女神般的存在．

這一套宋慧喬則是換上短版的類馬甲細肩帶上衣，搭上高腰牛仔褲，微微露出的小蠻腰，和纖細的上半身，這樣的穠纖合度，實在讓人驚豔．

回眸一看的喬妹，這張不只性感更是帥氣．

性感炸裂的的低胸細肩帶背心，搭配開岔牛仔裙露出超細雙腿，完全感受不到喬妹快要四十歲了啦～

宋慧喬的好身材，到底是怎麼維持的？其實她之前曾透漏就是靠「晚餐只吃豆腐」的方法成功瘦身，保持纖瘦均勻的身材。

想邊吃邊瘦身其實不是夢，特別是把握瘦身黃金時期－「生理期」，配上低熱量的食物就可以輕鬆瘦身！而豆腐最近就成為備受熱捧的瘦身食物。

韓國、日本女生紛紛以豆腐作為主食，但這個飲食方式適合哪種人？又該怎麼吃？特別請到專業營養師來解答，一起來看看…

日本瘦身女皇1星期減5kg



除了宋慧喬之外，日本瘦身女皇藤井香江也靠在月經前吃豆腐，在一星期內瘦身成功減去5kg。她指出由於月經前體內的荷爾蒙會有所變化，令新陳代謝減慢，較難排出水份而造成水腫，因此選擇低熱量、含有大豆纖維的豆腐，更能成功瘦身，且排出體內多餘水份。

▲日本瘦身女皇藤井香江也靠吃豆腐瘦身。（圖／ameblo.jp/kae-recipe）

豆腐真的有助瘦身？



一般流行的瘦身方法都是靠低脂肪、低碳水化合物的飲食作為主食，目的是要減低熱量攝取，從而達到瘦身的效果。豆腐雖然屬固體食物，但當中所含的水份佔大多數，與其他肉食、米飯、麵條相比，熱量相對較少，因此作為瘦身的主食也相當不錯！

營養師：月經前吃豆腐有助去水腫

為了進一步了解吃豆腐的瘦身效果，這次找來註冊營養師陳國賓接受訪問。陳國賓指出豆腐含有豐富鈣質和鉀質，可平衡電解質之餘，也有排水作用。

有些女生在月經期間可能會受體內荷爾蒙影響而變得水腫，進食豆腐可以讓整體水腫情況得到改善，進而達到瘦身的效果。但他也提醒大家應就自己的身體狀況而定，並不是人人都適合以吃豆腐瘦身。

▲月經前吃豆腐有助去水腫。（圖／Getty Images）



豆漿也可以瘦身？



有人說以大豆為原料的豆漿，同樣可以達到瘦身的功效，營養師陳國賓指出，豆漿的瘦身效果未必和豆腐一樣。市面上買到的豆漿大多糖份較高，因此含有一定熱量，也沒有太多飽足感，不適合作為瘦身的主食。

三類人不適合以豆腐瘦身



營養師陳國賓進一步解釋，由於豆製品內含普林（又名嘌呤，Purine），進食過量容易累積尿酸，本身有痛風症的人就應避免每餐都吃豆腐，以免加劇痛風。

而另一類則是對豆蛋白敏感的人。最後腸胃容易脹氣的人，也不宜大量進食豆腐，由於豆腐所含的豆蛋白和複合糖份，經發酵後可能會讓脹氣問題更嚴重，因此也未必適合以豆腐瘦身。

月經前後瘦身「黃金時期」？



月經來的前一星期，身體受體內激素的影響，體內分泌黃體激素和皮下脂肪會十分活躍，進而導致嚴重水腫、便秘，也會有粉刺和冒痘的問題。如果在這個階段開始以含高鉀的豆腐作為主食，有助排出體內多餘水份。

▲瘦身的黃金時期。（圖／Getty Images）



而月經後的瘦身黃金時期則是月經後的7～14日，體內黃體素較低，而雌激素分泌卻最旺盛，新陳代謝速度加快，容易排出體內滯留的水份之外，也會加速體內脂肪燃燒，屬於瘦身的高峰期！選擇食用含豐富大豆纖維的豆腐，再配合適量運動瘦身效果更佳。

▲吃豆腐有助瘦身。（圖／YinYang－Getty Images）



哪種豆腐最能瘦身？



市面上有多款不同的豆腐種類，包括板豆腐、嫩豆腐、豆干等，究竟哪一款的瘦身效果最好？營養師陳國賓指出，以往會添加石膏作為豆腐的凝固劑，但現在很多豆腐都沒有加石膏，因此豆腐的嫩滑程度與所含的熱量沒有分別，所以不用刻意選擇哪款的瘦身效果最好。如果瘦身同時想補充鈣質的話，選購豆腐前最好留意營養標籤。

他建議想以豆腐瘦身的女生，應選擇不加工、不經油炸的豆腐，配合高纖的穀類食物，如藜麥、低脂麵食一同食用，在瘦身期間幫身體補足能量之餘，也不會因缺乏營養而出現副作用，同時還有飽足感。

藜麥豆腐瘦身沙拉食譜



想藉吃豆腐瘦身，營養師陳國賓建議大家試試以豆腐、藜麥、火箭菜，加入調味料，弄成高纖又有飽足感的瘦身沙拉。

材料：硬豆腐（切粒） 200g、藜麥 50g、火箭菜 1杯、芝麻醬 1匙半、核桃碎 適量

做法：以燜燒杯加水，烤藜麥半小時，加入硬豆腐、火箭菜（芝麻菜）及芝麻醬拌混，最後加入核桃碎即可。

▲自己做藜麥豆腐。（圖／Getty Images）



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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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