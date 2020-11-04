《九尾狐傳》趙寶兒「T恤公式」穿出專業感　5種範本當最帥女PD

文／柯夢波丹 圖／tvN、微博@趙寶兒吧

近來熱播的韓劇《九尾狐傳》於10月8日在愛奇藝台灣站開播，首集便創下5.804%的高收視率，打敗同日開播的JTBC新劇《私生活》和KBS新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，穩坐收視冠軍！

《九尾狐傳》由韓國男神李棟旭、甜美女星趙寶兒以及魅力男星金汎主演，故事講述生活在人間的九尾狐李硯（李棟旭 飾）和節目《尋找城市傳說》的PD南智雅（趙寶兒 飾）以及與李硯同父異母的李朗（金汎 飾）之間的奇幻故事。第一集的劇情就相當緊湊，不僅交代了李硯和南智雅前世今生的關聯性，南智雅也透過蛛絲馬跡，一步一步找出李硯、李朗以及發生意外的父母之間的關係，高智商和高觀察力更被觀眾稱作是「世界上最聰明的女人」。

除了劇情讓人期待，南智雅的穿搭也頗受矚目，有別於趙寶兒以往優雅、甜美的穿搭形象，飾演節目PD的她，在劇中的打扮偏中性，而且常常用「T恤＋XX」的公式做搭配，卻看起來充滿架勢。這次，COSMO要帶你來看看「節目PD南智雅」怎麼用一件T恤搭出既專業又輕便的中性Outfit！

T恤＋襯衫＋丹寧褲



身為節目PD，不可能一整天都待在辦公室工作，一定需要出外採訪、場勘或搜集節目相關資料，所以展現專業之餘，「輕便」更是重要，這樣在外面走跳才不會因服裝受限。

趙寶兒在劇中就經常身穿襯衫內搭T恤，下身則搭配牛仔長褲，襯衫的立領設計可以讓整體造型看起來較正式，除此之外，這樣的搭配穿脫方便，可以有彈性的做調整。雖然造型看似隨性、簡單，但也可以透過服裝的版型、花色、材質以及配飾來變換風格，畢竟魔鬼就藏在細節裡，懂得運用小巧思的人，才能在穿搭上完美得分！

白襯衫內搭同色系的素T，下身配上黑色丹寧長褲，飾以手錶，簡約的黑白配，可以運用飾品突顯造型的亮點，像是戒指、小型墜飾的項鍊等等，此外，內搭的素T可以挑選微透膚材質的衣服，展現若隱若現的性感曲線，也能中和整體造型的中性風格，散發女人味。

另外，也可以選穿丹寧襯衫內搭平口小可愛，下身可搭配同色系的丹寧長褲，或黑色窄管褲，再搭配一雙中長馬丁靴，看起來既酷又有個性，尤其套在外型甜美、溫柔的趙寶兒身上，更能突顯反差的美感，魅力值激增！

T恤＋棉質外套＋丹寧褲



當節目PD在辦公室寫企劃、擬腳本時，最重要的就是「舒適度」，南智雅的其中一套穿搭，白色字母T恤外搭棉質連帽外套，看起來相當輕便、舒服，這樣的穿搭很適合剛換季的秋天，早晚溫差大，辦公室冷氣又強，有時候想穿短袖T恤，但又擔心變冷時，可以在辦公室放一件連帽外套，覺得冷的時候穿上，不僅能讓自己工作起來舒服，也能作為保暖工具。

T恤＋丹寧外套＋丹寧褲



除了襯衫和連帽外套，趙寶兒在劇中也經常穿上丹寧外套，建議可以挑選版型硬挺的丹寧外套，能讓造型看起來更有個性，而且視覺上也會比較有精神。下身的部分，建議可以穿上同色系的丹寧長褲，或者比較保守的人，可以搭配黑色窄管褲，腳踩馬丁靴能增加帥氣感，如果不想太過中性，也可以搭配跟靴、高跟鞋或平底鞋喔。

T恤＋工裝外套＋丹寧褲

說到中性風格，當然少不了「工裝外套」，趙寶兒在劇中穿上Universal Works的外套，一樣內搭白色素T，並用Herbelin女錶來中和中性穿搭。由於工裝外套的版型已經稍寬且硬挺，下身建議搭配合身的丹寧褲或窄裙，以「上寬下窄」的原理來修飾身形，避免整體太多寬版服裝，看起來太重、不俐落。

如果擔心整體太Man的話，用較女性化的配飾做搭配，像是近來很流行的金屬鏈、耳釦或膝上靴，來增添女人味。

T恤＋西裝外套＋丹寧褲



除了上述比較休閒的單品之外，南智雅的穿搭一樣少不了經典的「西裝套裝」，像是訪問李硯時，南智雅穿上米色西裝外套內搭白色襯衫，下身穿上與外套同色系的西裝褲，充分展現節目PD的專業樣貌。

《Start-Up：我的新創時代》秀智上班族穿搭學起來！六款氣質OL造型幫你提升專業好形象

徐玄《私生活》變身詐騙集團「連穿囚衣都超美」！7招撩男穿搭教妳如何釣到心儀對象

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》