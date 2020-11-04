fb ig video ETtoday search mobile

《九尾狐傳》趙寶兒「T恤公式」穿出專業感　5種範本當最帥女PD

>

文／柯夢波丹　圖／tvN、微博@趙寶兒吧

近來熱播的韓劇《九尾狐傳》於10月8日在愛奇藝台灣站開播，首集便創下5.804%的高收視率，打敗同日開播的JTBC新劇《私生活》和KBS新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，穩坐收視冠軍！

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

《九尾狐傳》由韓國男神李棟旭、甜美女星趙寶兒以及魅力男星金汎主演，故事講述生活在人間的九尾狐李硯（李棟旭 飾）和節目《尋找城市傳說》的PD南智雅（趙寶兒 飾）以及與李硯同父異母的李朗（金汎 飾）之間的奇幻故事。第一集的劇情就相當緊湊，不僅交代了李硯和南智雅前世今生的關聯性，南智雅也透過蛛絲馬跡，一步一步找出李硯、李朗以及發生意外的父母之間的關係，高智商和高觀察力更被觀眾稱作是「世界上最聰明的女人」。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

除了劇情讓人期待，南智雅的穿搭也頗受矚目，有別於趙寶兒以往優雅、甜美的穿搭形象，飾演節目PD的她，在劇中的打扮偏中性，而且常常用「T恤＋XX」的公式做搭配，卻看起來充滿架勢。這次，COSMO要帶你來看看「節目PD南智雅」怎麼用一件T恤搭出既專業又輕便的中性Outfit！

T恤＋襯衫＋丹寧褲

身為節目PD，不可能一整天都待在辦公室工作，一定需要出外採訪、場勘或搜集節目相關資料，所以展現專業之餘，「輕便」更是重要，這樣在外面走跳才不會因服裝受限。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

趙寶兒在劇中就經常身穿襯衫內搭T恤，下身則搭配牛仔長褲，襯衫的立領設計可以讓整體造型看起來較正式，除此之外，這樣的搭配穿脫方便，可以有彈性的做調整。雖然造型看似隨性、簡單，但也可以透過服裝的版型、花色、材質以及配飾來變換風格，畢竟魔鬼就藏在細節裡，懂得運用小巧思的人，才能在穿搭上完美得分！

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

白襯衫內搭同色系的素T，下身配上黑色丹寧長褲，飾以手錶，簡約的黑白配，可以運用飾品突顯造型的亮點，像是戒指、小型墜飾的項鍊等等，此外，內搭的素T可以挑選微透膚材質的衣服，展現若隱若現的性感曲線，也能中和整體造型的中性風格，散發女人味。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

另外，也可以選穿丹寧襯衫內搭平口小可愛，下身可搭配同色系的丹寧長褲，或黑色窄管褲，再搭配一雙中長馬丁靴，看起來既酷又有個性，尤其套在外型甜美、溫柔的趙寶兒身上，更能突顯反差的美感，魅力值激增！

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

T恤＋棉質外套＋丹寧褲

當節目PD在辦公室寫企劃、擬腳本時，最重要的就是「舒適度」，南智雅的其中一套穿搭，白色字母T恤外搭棉質連帽外套，看起來相當輕便、舒服，這樣的穿搭很適合剛換季的秋天，早晚溫差大，辦公室冷氣又強，有時候想穿短袖T恤，但又擔心變冷時，可以在辦公室放一件連帽外套，覺得冷的時候穿上，不僅能讓自己工作起來舒服，也能作為保暖工具。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

T恤＋丹寧外套＋丹寧褲

除了襯衫和連帽外套，趙寶兒在劇中也經常穿上丹寧外套，建議可以挑選版型硬挺的丹寧外套，能讓造型看起來更有個性，而且視覺上也會比較有精神。下身的部分，建議可以穿上同色系的丹寧長褲，或者比較保守的人，可以搭配黑色窄管褲，腳踩馬丁靴能增加帥氣感，如果不想太過中性，也可以搭配跟靴、高跟鞋或平底鞋喔。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

T恤＋工裝外套＋丹寧褲

說到中性風格，當然少不了「工裝外套」，趙寶兒在劇中穿上Universal Works的外套，一樣內搭白色素T，並用Herbelin女錶來中和中性穿搭。由於工裝外套的版型已經稍寬且硬挺，下身建議搭配合身的丹寧褲或窄裙，以「上寬下窄」的原理來修飾身形，避免整體太多寬版服裝，看起來太重、不俐落。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

如果擔心整體太Man的話，用較女性化的配飾做搭配，像是近來很流行的金屬鏈、耳釦或膝上靴，來增添女人味。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

T恤＋西裝外套＋丹寧褲

除了上述比較休閒的單品之外，南智雅的穿搭一樣少不了經典的「西裝套裝」，像是訪問李硯時，南智雅穿上米色西裝外套內搭白色襯衫，下身穿上與外套同色系的西裝褲，充分展現節目PD的專業樣貌。

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）▲趙寶兒 。（圖／柯夢波丹提供）

《Start-Up：我的新創時代》秀智上班族穿搭學起來！六款氣質OL造型幫你提升專業好形象

徐玄《私生活》變身詐騙集團「連穿囚衣都超美」！7招撩男穿搭教妳如何釣到心儀對象

 ＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

柯夢波丹, 九尾狐傳, 趙寶兒, 穿搭, T恤, 中性穿搭
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

全台最強「星巴克打卡店」是這間！　明年特色門市每個月都開新店

全台最強「星巴克打卡店」是這間！　明年特色門市每個月都開新店

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買 「鼻子造型插座」乍看以為牆上長人臉！獵奇外觀竟然有妙用 「迪士尼公主茶飲」顏值高！樂佩的粉嫩茶具　搭太陽花金湯匙好夢幻 「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合 鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 凱特王子妃9年前舊外套還塞得下　搭彩虹襯衫向醫療人員打氣 星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面