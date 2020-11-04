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潔西卡Zara露腿丹寧裝3500元有找　必搭高跟鞋穿出女人味

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▲▼Jessica 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡看自己的新書，穿Zara人造寶石鈕扣牛仔裙1,990元與人造寶石鈕扣牛仔上衣1,490元。（圖／翻攝jessica.syj IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

南韓國女星潔西卡（Jessica鄭秀妍），6年前退出「少女時代」，不僅自創時尚品牌Blanc & Eclare，近來還晉升為作家推出小說《Shine》，她在IG上狂打書，po出在戶外優雅看書的美照，一身丹寧裝也很吸睛，出自平價快時尚品牌Zara，不到3,500元就能擁有全套。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡全套Alexander McQueen丹寧外套與洋裝，要價近10萬元。（圖／翻攝jessica.syj IG）
 

潔西卡愛用精品出名，除了宣傳自家品牌Blanc & Eclare外，身上的行頭與配件幾乎都是香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes）、Valentino等一線品牌，熱愛單寧的她沒錯過Alexander McQueen成套要價近10萬元的丹寧外套與洋裝，但也會接地氣，穿Zara新款人造寶石鈕扣牛仔上衣與開岔牛仔裙，露美腿吸睛，被網友封為「丹寧女王」。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲穿丹寧也要小心機，潔西卡小露香肩。（圖／翻攝jessica.syj IG）

細看「丹寧女王」穿搭有2大重點，穿休閒感的丹寧裝常搭高跟鞋，增添女人味；潔西卡也顛覆大眾上身與下身只能有一件丹寧丹品的成見，經常穿成套的設計，但是她一定會耍性感心機，選開岔或迷你裙，抑或拉下牛仔衣小露香肩，成為造型亮點。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡成套自創品牌Blanc & Eclare丹寧裝為自家宣傳。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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關鍵字：

潔西卡, Jessica, Zara
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