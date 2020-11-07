專訪／選美皇后變設計師！楊川儀「受劈腿成長」為亞洲女孩禮服藏機關

▲台灣禮服品牌GLAM CHAMBER的幕後推手楊川儀，卸下選美皇后光環，幫亞洲女孩打造絕美禮服 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安 ／專訪

台灣禮服品牌GLAM CHAMBER的幕後推手，是外型亮眼的「選美皇后」楊川儀，當初因選美時找不到合適的禮服，讓楊川儀決心從幕前走到幕後，開始為亞洲女孩量身打造嬌小禮服，藏入許多「美麗機關」，此次接受《ET FASHION》專訪，她逗趣提到：「其實一切的開始是一場劈腿的故事。」

▲楊川儀目標為亞洲女孩量身打造禮服，從選美皇后成為GLAM CHAMBER設計總監。（圖／記者張一中攝）

回想2016年成立品牌GLAM CHAMBER的契機，楊川儀形容這是一個女人當自強的故事，因為在多倫多讀書時遭到男友劈腿，還被譏笑事業不成功，因此分手回到台灣後，一個月內就火速創立品牌，只是想證明自己的能力，「但當初根本沒想到創業有多累。」不難想像個性剛硬的楊川儀，就連2012年投入選美也是因朋友慫恿，不過意外當選多倫多華裔小姐，也讓楊川儀發現亞洲女生在重要場合的服飾選擇實在太少，因此奠定她走上設計禮服的道路，她表示：「當時眼光很高，挑到喜歡的價格又太貴，乾脆自己動手做。」

從設計到最後誕生，楊川儀不假他人之手，因為亞洲女生的體型較小，腰身短、易有梨形身材，所以從背部長度就開始調整，白人通常在14英吋，亞洲女性則落在12至13英吋，楊川儀透過巧手，在所有禮服下了「機關」，所以亞洲女孩穿上GLAM CHAMBER的禮服，不需要破壞整體輪廓，就能有極佳的包覆感。

▲楊川儀最印象深刻的訂製經驗，是幫脊椎側彎開過刀的新娘打造禮服。（圖／記者張一中攝）

對楊川儀而言，「沒有最喜歡的衣服，永遠有下一套。」讓她印象最深刻的一次訂製經驗，是一位因脊椎側彎開過刀的新娘，為了避免疤痕外露，需要特別重新打造粗肩帶禮服，同時剪裁也需要迎合身型，讓楊川儀一改再改，「寬肩帶要做得好看其實很難，尤其是站立的時候禮服要看起來是正的。」但最後成品讓新娘也相當滿意，楊川儀提到：「還蠻感動的，把妳在那個瞬間變成最漂亮的，然後送上紅毯。」

▲楊川儀將禮服視作每個人生命的重要時刻，堅持價格平易近人。（圖／記者張一中攝）

總是參與客人人生中重要的時刻，楊川儀卻堅持用平易近人的價位訂製小禮服，「初衷就想落在大家稍微擠一下就能負擔的價格，雖然同行也說太便宜了，但是我覺得抬高就沒有意義了。」楊川儀不大刀闊斧擴店，她回憶最忙的時期，每天只睡3至4個小時，堅持手工縫製，在技術工藝層面做到對花立裁，像是一次大貨的量只有一捲布約30套，賣完了便不會再追加，在現階段，精細做好每一件禮服就是目標。

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