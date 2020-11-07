fb ig video ETtoday search mobile

專訪／選美皇后變設計師！楊川儀「受劈腿成長」為亞洲女孩禮服藏機關

>

▲台灣禮服品牌GLAM CHAMBER的幕後推手楊川儀，卸下選美皇后光環，幫亞洲女孩打造絕美禮服 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專訪

台灣禮服品牌GLAM CHAMBER的幕後推手，是外型亮眼的「選美皇后」楊川儀，當初因選美時找不到合適的禮服，讓楊川儀決心從幕前走到幕後，開始為亞洲女孩量身打造嬌小禮服，藏入許多「美麗機關」，此次接受《ET FASHION》專訪，她逗趣提到：「其實一切的開始是一場劈腿的故事。」

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲楊川儀目標為亞洲女孩量身打造禮服，從選美皇后成為GLAM CHAMBER設計總監。（圖／記者張一中攝）

回想2016年成立品牌GLAM CHAMBER的契機，楊川儀形容這是一個女人當自強的故事，因為在多倫多讀書時遭到男友劈腿，還被譏笑事業不成功，因此分手回到台灣後，一個月內就火速創立品牌，只是想證明自己的能力，「但當初根本沒想到創業有多累。」不難想像個性剛硬的楊川儀，就連2012年投入選美也是因朋友慫恿，不過意外當選多倫多華裔小姐，也讓楊川儀發現亞洲女生在重要場合的服飾選擇實在太少，因此奠定她走上設計禮服的道路，她表示：「當時眼光很高，挑到喜歡的價格又太貴，乾脆自己動手做。」

從設計到最後誕生，楊川儀不假他人之手，因為亞洲女生的體型較小，腰身短、易有梨形身材，所以從背部長度就開始調整，白人通常在14英吋，亞洲女性則落在12至13英吋，楊川儀透過巧手，在所有禮服下了「機關」，所以亞洲女孩穿上GLAM CHAMBER的禮服，不需要破壞整體輪廓，就能有極佳的包覆感。

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲楊川儀最印象深刻的訂製經驗，是幫脊椎側彎開過刀的新娘打造禮服。（圖／記者張一中攝）

對楊川儀而言，「沒有最喜歡的衣服，永遠有下一套。」讓她印象最深刻的一次訂製經驗，是一位因脊椎側彎開過刀的新娘，為了避免疤痕外露，需要特別重新打造粗肩帶禮服，同時剪裁也需要迎合身型，讓楊川儀一改再改，「寬肩帶要做得好看其實很難，尤其是站立的時候禮服要看起來是正的。」但最後成品讓新娘也相當滿意，楊川儀提到：「還蠻感動的，把妳在那個瞬間變成最漂亮的，然後送上紅毯。」

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼禮服設計品牌Glam Chamber創辦人楊川儀(Joy)專訪。（圖／記者張一中攝）

▲楊川儀將禮服視作每個人生命的重要時刻，堅持價格平易近人。（圖／記者張一中攝）

總是參與客人人生中重要的時刻，楊川儀卻堅持用平易近人的價位訂製小禮服，「初衷就想落在大家稍微擠一下就能負擔的價格，雖然同行也說太便宜了，但是我覺得抬高就沒有意義了。」楊川儀不大刀闊斧擴店，她回憶最忙的時期，每天只睡3至4個小時，堅持手工縫製，在技術工藝層面做到對花立裁，像是一次大貨的量只有一捲布約30套，賣完了便不會再追加，在現階段，精細做好每一件禮服就是目標。

►專訪／李沐摘金當下「先吃麥當勞」　自曝節儉習慣：購物前考慮半個月

►說．流行／爆紅韓牌！她為徐睿知打造超狂「螞蟻腰剪裁」　台灣首次開賣

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

台灣, 禮服, 設計師, GLAM CHAMBER, 楊川儀, 選美
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」

告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 韓國DIY夢幻「雲朵麵包」又彈又軟超療癒　僅需三樣材料製作超簡單 UNIQLO、GU「雙11」優惠買這些現省千元　H＆M「加1元多1件」參戰 五款「高顏值存錢筒」秒上手無痛儲蓄法！伊之助用大鼻孔吃銅板超療癒 6招幫你改掉「拖延症壞習慣」！凡事先做5分鐘超有效 宋慧喬細白嫩腿隨擺就是風景　公開「吃豆腐減肥法」狂瘦5公斤 丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面