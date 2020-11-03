徐睿知超低胸戰袍登紅毯　大膽穿著網讚：「女神降臨」

文／柯夢波丹 圖／tvN、IG@goldmedalist_official、@seoyeaji_213

30 歲韓國女星徐睿知今年因為和金秀賢主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》人氣狂飆，但她幾近完美的身材更是引起網友熱議！徐睿知擁有 169 公分的傲人身高，體重卻只有 43 公斤，天生的「巴掌臉」更突顯九頭身比例，還有超驚人的 22 吋纖腰更是讓女人羨慕嫉妒恨！但是如此纖瘦的她卻有豐滿的上圍，穿起衣服來前凸後翹，簡直就是真人版芭比！

日前徐睿知受邀出席第 29 屆釜日電影節開幕紅毯，一陣子不見的她不僅感覺美貌又升級，更難得尺度大開，穿上了一身 ALEX PERRY 的黑色超低胸爆乳禮服！

馬甲式的上衣完美襯托她的姣好身材，不僅讓她飽滿的渾圓美胸擠到呼之欲出，更把她只有 22 吋的細腰強調到極致，瞬間成為整個典禮紅毯的目光焦點！

徐睿知下車之後立刻引起現場粉絲的瘋狂尖叫，她這身超低胸性感戰袍，讓她的巨乳幾乎都要掉出來，隨時都在走光邊緣，不少粉絲都為她捏一把冷汗。

徐睿知似乎也因為這麼裸露的衣服感到不太自在，不時用手遮住自己的胸部，很怕一不小心就走光。

看到女神如此大膽的性感穿著，許多網友紛紛留言讚美「真的是女神降臨」、「身材太完美了」，不過也有許多粉絲替徐睿知感到心疼，認為她的禮服實在是太緊、太小了，看得出來徐睿知為了怕走光顯得小心翼翼、動作非常彆扭，氣憤的指責公司造型師不應該讓她穿這件衣服，「到底為什麼要這麼露啊！」、「好替她緊張...感覺都要露點了」。

徐睿知隨後也在頒獎典禮上獲頒人氣獎，並且上台表達對所有粉絲的感謝，相信被這麼多粉絲疼愛並保護著的徐睿知，未來一定會以更多不同的作品來報答大家的！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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