fb ig video ETtoday search mobile

RIMOWA迷你行李箱手袋重出江湖！黑魂帥爆，純白、沙漠粉女孩必搶

>

▲Rimowa迷你手袋 。（圖／Rimowa官網）

▲RIMOWA將推出迷你行李箱手袋系列。（圖／翻攝自Rimowa官網，以下同）

記者王則絲／台北報導

還記得去年亮相的RIMOWA與DIOR聯名硬箱小包轟動一時嗎？RIMOWA官方於近日宣布，今年秋天將推出全新的「Personal Cases」系列，外型仿照當時與DIOR的聯名包款，就像是縮小版的RIMOWA經典行李箱，首發提供4種素色款式。RIMOWA迷你行李箱手袋即將於11月19日開放預購，強勢回歸。

▲Rimowa迷你手袋 。（圖／Rimowa官網）

德國精品行李箱品牌RIMOWA甫於今年9月底時於台北信義區貴婦百貨BELLAVITA（寶麗廣塲）新開幕登場，作為回歸台灣的首站。RIMOWA自2017年由LVMH集團接手後，在LOGO與設計上做了一些改變，品牌走向也越趨年輕潮流化，即使現在還不能毫無顧忌的自由旅行，RIMOWA回歸台灣後依然吸引許多消費者關注，不少名人也都入手了絕美的季節新色。

▲Rimowa迷你手袋 。（圖／Rimowa官網）

▲Rimowa迷你手袋 。（圖／Rimowa官網）

就算現在不出國還用不上大行李箱，日常實用的小包總可以入手了吧！RIMOWA這回新推出的Personal個人迷你行李箱手袋系列，採用了Essential系列的碳酸聚酯材質，共有4款顏色：黑、白、沙漠粉、仙人掌綠，呼應Essential系列行李箱的季節新色，並搭配可拆卸的皮革背帶，能自由變換斜背包或是手拿包，內部有兩個隔層、拉鍊袋與三個卡片槽。與RIMOWA的行李箱一樣，迷你行李箱小包的外型中性，男女通殺，男生最適合黑色低調耍帥，女孩們則是不能錯過絕美的沙漠粉！

▲Rimowa迷你手袋 。（圖／Rimowa官網）

像是RIMOWA的「仙人掌綠」色，其實正是今年秋冬最夯的「墨綠色」系，稍早也有為大家精選了多款墨綠色手袋，包括新加坡平價品牌Charles & Keith，以及COACH、Marc Jacobs等小資女也能負擔的選擇，不妨參考看看。

▲墨綠色包 。（圖／翻攝自官網）

▲小CK（Charles & Keith）和Marc Jacobs今年秋冬也推出墨綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

►秋冬背「墨綠包」硬是比別人的黑包帥！光是小CK就有超多選擇

►GUCCI迪士尼聯名還沒完！唐老鴨老花包、黛西戒指跟耳環太燒

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

RIMOWA, 行李箱手袋, 小包, 迷你行李箱
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買

肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

肚子越吃越平！盤點6款「瘦小腹食物」，優格要睡前吃才有效

「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合

全智賢駕馭羽絨衣、雙腿像筷子般瘦　3招必學穿搭計 失戀前三個月是關鍵期！用三階段向遺憾與美好道別　重新找回自己 BURBERRY變奏版編織、Monogram「TB包」絕美開箱　僅一間店有賣 Jennie轉過身露「微笑線」、蜜桃臀全現形！扮水手讓制服控暴動 迪麗熱巴薄紗亮片裙「挖空到腰」！　肩帶下滑包覆胸線辣翻了 愛馬仕超難買的百萬包等貴婦競標　24款小馬吊飾組讓人手滑 星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面