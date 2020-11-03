RIMOWA迷你行李箱手袋重出江湖！黑魂帥爆，純白、沙漠粉女孩必搶

▲RIMOWA將推出迷你行李箱手袋系列。（圖／翻攝自Rimowa官網，以下同）



記者王則絲／台北報導

還記得去年亮相的RIMOWA與DIOR聯名硬箱小包轟動一時嗎？RIMOWA官方於近日宣布，今年秋天將推出全新的「Personal Cases」系列，外型仿照當時與DIOR的聯名包款，就像是縮小版的RIMOWA經典行李箱，首發提供4種素色款式。RIMOWA迷你行李箱手袋即將於11月19日開放預購，強勢回歸。

德國精品行李箱品牌RIMOWA甫於今年9月底時於台北信義區貴婦百貨BELLAVITA（寶麗廣塲）新開幕登場，作為回歸台灣的首站。RIMOWA自2017年由LVMH集團接手後，在LOGO與設計上做了一些改變，品牌走向也越趨年輕潮流化，即使現在還不能毫無顧忌的自由旅行，RIMOWA回歸台灣後依然吸引許多消費者關注，不少名人也都入手了絕美的季節新色。

就算現在不出國還用不上大行李箱，日常實用的小包總可以入手了吧！RIMOWA這回新推出的Personal個人迷你行李箱手袋系列，採用了Essential系列的碳酸聚酯材質，共有4款顏色：黑、白、沙漠粉、仙人掌綠，呼應Essential系列行李箱的季節新色，並搭配可拆卸的皮革背帶，能自由變換斜背包或是手拿包，內部有兩個隔層、拉鍊袋與三個卡片槽。與RIMOWA的行李箱一樣，迷你行李箱小包的外型中性，男女通殺，男生最適合黑色低調耍帥，女孩們則是不能錯過絕美的沙漠粉！

像是RIMOWA的「仙人掌綠」色，其實正是今年秋冬最夯的「墨綠色」系，稍早也有為大家精選了多款墨綠色手袋，包括新加坡平價品牌Charles & Keith，以及COACH、Marc Jacobs等小資女也能負擔的選擇，不妨參考看看。

▲小CK（Charles & Keith）和Marc Jacobs今年秋冬也推出墨綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自官網）



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