星巴克立體馬克杯也太可愛！　台灣11／4開賣讓耶誕節變好玩

▲星巴克2020年耶誕商品系列，推出許多以可愛動物為主題的週邊商品。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

年底最讓許多民眾期盼的星巴克耶誕商品，今（11／3）終於公佈今年新品，除了受到矚目的Stanley聯名的耶誕限量系列，還有以動物作為主題的系列設計，除了貓狗之外還有鱷魚、白羊跟刺蝟，不但有立體馬克杯還有保溫杯、隨身瓶，模樣跟圖案都超可愛，讓今年耶誕氣氛溫馨又療癒。

▲可愛的貓咪插畫，手繪風格帶點溫馨。

時序已到11月，即將迎來年底一連串的節慶，今年上半年因疫情關係，少了許多聚會的機會，自然要趁下半年的節日多聚聚，星巴克11／4起開賣針對耶誕季節推出的新品，包括季節飲品「烤蘋果風味那堤」，以及多款限定餐點如佛卡夏、燉菜與甜品等，還有許多週邊商品馬克杯、隨行杯與餐具。





週邊商品最受矚目的非Stanley莫屬，紅白配色相當應景，簡單瓶身不但十分耐看，即便在農曆新年也能使用。今年還推出動物系列的特色商品，超可愛的插畫讓使用者都能感受到歡樂氣息，除了貓狗圖案之外，還有立體設計的馬克杯，派對時擺在桌上超療癒，也很適合當做交換禮物的禮品。

星巴克耶誕商品系列將於11／4正式開賣，季節飲品包括經典飲品「太妃核果風味那堤」，還有今年新款的「烤蘋果風味那堤」、「烤蘋果風味星冰樂」、「烤蘋果風味冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡」，每一口都能品嚐到烤蘋果與肉桂的濃郁香氣，很有耶誕感，單杯售價從145元至195元不等。

▲紅色與綠色的單色瓶身搭配插畫，看起來好療癒，想通通買回家。