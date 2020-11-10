說・流行／全球最HOT單品Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

▲設計師品牌Telfar的購物包手袋奪下2020年第三季全球最熱門單品第一名。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）



記者王則絲／專題報導

全球時尚數據權威平台Lyst近期公布2020年第三季度「全球最熱門品牌」由GUCCI奪下，「全球最熱門單品」排行榜部分則是由小眾設計師品牌Telfar的Shopping Bag坐上寶座，方形手提包上印有品牌立體LOGO壓印，看似簡單不起眼，每月卻有超過30,000次的搜索量，幾乎全年都顯示「完售」狀態，堪稱比柏金包還難買，能買到的人真的太幸運。

Telfar是由賴比瑞亞裔的黑人設計師Telfar Clemens於2005年所創立，今年才35歲，是一位非常年輕、很有理念的設計師，品牌LOGO便是由簡寫TC設計而成，而這一款Shopping bag購物包手袋則是在2014年時才首度問世，開始靠著網紅、部落客以及群眾的Tag，慢慢在網路上累積聲量。

其實在今年第一季的全球最熱門單品榜單中，Telfar 的購物包就已經首度擠進第三名，今年第三季則奪下榜首位置，第二季時沒有入榜的原因恐怕就是因為太難以入手、也沒有貨可以買，每次官網補貨都會在幾分鐘內搶空，且當時大家一窩蜂的僅專注在時尚防疫單品上。

▲Telfar以「For everyone」為宗旨，不只款式設計以中性為主，在售價上也希望盡量讓更多喜歡的人能負擔。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）



Telfar以「Not for you, for everyone.不是為你，而是為每個人。」為宗旨，設計師Telfar Clemens希望這是一個人人都可以擁有的品牌，所以在價格方面也比大多數精品好入手許多，像是最具代表性的購物包手袋系列定價便是從150美金（約台幣4,290元）起跳，相對親民的價格同時也是Telfar登上熱搜王位的原因之一。

接著看到熱搜榜單第一名的主角Telfar Shopping Bag，這款手袋由環保皮革製成，款式方正簡單、中性，不分性別都能無違和使用，總共分為三種尺寸大、中、小，定價分別為257美金（約台幣7,351元）、202美金（約台幣5,778元）、150美金（約台幣4,290元），提供非常多種顏色選擇，包括黑、白、橘、棕、米杏、深紅⋯⋯等和搶眼的金、銀色調，以最貴不超過萬元的輕奢定位，在一片高端精品包中闖出名號。

▲Telfar Shopping Bag總共推出三種尺寸，並有非常多顏色選擇。（圖／翻攝自IG@telfarglobal、Pinterest）



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