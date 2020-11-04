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網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲以下揭曉「專剋渣男」星座女Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

雖然渣男滿天下，但是有一部分的女生也不是省油的燈，不僅擁有超神準第六感，從對方的言語中就能洞悉一切，並且敢愛敢恨的個性讓人難以接近，惹到誰也千萬別惹她們，結合星座角度來觀察，以下就公開「渣男剋星」星座女Top 3 ，遇到她們別耍花招！

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 牡羊座

牡羊座的女生屬於典型看似溫柔、內心堅決，遇到任何事情都會立刻拿出最理智的一面去應對，所以擁有牡羊的朋友，一定很少看到她們手足無措的模樣，「敢愛敢恨」是牡羊女孩的代名詞，但是別以為牡羊說放手就放手，她們沒有吃虧的道理，會讓你付出代價才離開。

Top 2 摩羯座

摩羯座其實早就看穿一切，活得通透的她們，不喜歡浪漫虛假的東西，很多時候摩羯沒拆穿不代表不知道，只是看看對方還能騙到什麼程度，直到踩中自己地雷的時候，摩羯就會用旁觀者的態度冷靜對付，這時候對方才恍然大悟，原來被耍的是自己，只能說摩羯從頭到尾都沒相信過別人。

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 雙子座

雙子座的女生縱橫情場不是白混的，通常不需要局外人提醒，自己就會摸清楚對方究竟是不是渣男，當然，雙子座是極有原則的人，不會讓另一半破壞規則，所以雙子會把好話先說在前頭，至於聽不聽是你的事情，若是到最後發現身邊人不是真心的，雙子就會撕碎對方的假面具，讓你很難再欺騙別的女生。

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關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 雙子座, 摩羯座, 愛情, 單身, 戀愛
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