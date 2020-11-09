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包．開箱／漫畫控瘋狂！《凡爾賽玫瑰》變身口金包　內袋也少女心爆棚

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MOSCHINO 秋冬《凡爾賽玫瑰》漫畫包近距離開箱看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

MOSCHINO擅長運用生動詼諧的創意填補現代人空虛靈魂，誕生於2020秋冬的《凡爾賽玫瑰》漫畫包絕對是近期一大話題包款，除了將漫畫人物的靈動大眼直接印上，搶眼的色彩風格光是在秀上就掀起熱議，這次《ET FASHION》包．開箱就帶你近距離仔細看。

▲▼MOSCHINO 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲MOSCHINO 秋冬以「動漫安東尼」為靈感，滿足18世紀對於華麗的幻想。（圖／品牌提供）

在創意總監Jeremy Scott帶領下，MOSCHINO本季秋冬以「動漫安東尼」為靈感，滿足18世紀一切對於華麗的幻想，而以法國大革命為背景的經典漫畫作品《凡爾賽玫瑰》動漫元素也被驚喜注入單品中。像是漫畫人物靈動的大眼睛、蓬鬆的波浪捲髮以及浮誇的色系搭配，竟完美融合其中，在本季化作口金包、購物袋、肩背包等單品呈現，且與系列其餘單品相佐絲毫不顯突兀。

▲MOSCHINO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲MOSCHINO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲印花购物袋佈滿鮮紅玫瑰，加上經典漫畫人物點綴 ，NT$38,800（小）。（圖／記者鮑璿安攝）

小巧可愛的印花购物袋以佈滿鮮紅玫瑰的樣式，加上經典漫畫人物點綴，有相互依偎、有各自展現姿態，所以入手包款就像是在收集漫畫封面一般，而中央則印製了品牌經典Logo提升收藏價值。驚喜還在後頭，開袋之後，內袋也巧妙打造了部分玫瑰內襯提供收納需求，別小看手拿包的尺寸，其實可容納手機、卡夾、小香水、唇膏等物品，同時加上手提與肩背細節，滿足外出的多功能性質。

▲▼MOSCHINO 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲「口金包」款式加入金色元素更顯復古情懷，NT$35,300。（圖／品牌提供）

直接以錢包放大版而成的「口金包」款式，以金色錬飾貫穿輪廓，瞬間多了復古情懷，滿足18世紀的奢華質感，加上漫畫細節更顯吸睛，而上頭的金屬輕輕一推即可開袋，且柔軟材質上手相當療癒，輕鬆滿足懶女孩的方便性，同時也展現出Jeremy Scott對於凡爾賽宮廷的種種構想。

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關鍵字：

包開箱, MOSCHINO, 秋冬, 2020, 包包, 凡爾賽玫瑰, 漫畫, 動畫, Jeremy Scott
fashion.net

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