「全新小棕瓶」現省近2000元！激殺價2088元　秋冬讓肌膚彈潤度破表

記者李薇／綜合報導

雅詩蘭黛的小棕瓶一直以來都深受大家的喜愛，今年8月出升級版的「特潤超導全方位修護露」，一上市立刻吸引很多鐵粉購入，因為更好吸收、保濕度更提升，連潤娥都愛不釋手。購物網站「Her和她」推出特潤超導全方位修護露，原價3950元、特價2088元，現省近2000元，不管有沒有用過，都該下手。

▲潤娥最愛用的特潤超導全方位修護露。（圖／esteelauderkr IG）



特潤超導全方位修護露全新升級上市，採獨家年輕關鍵科技，讓極速修護效率提升25%，能幫助肌膚更加健康，加上然的膠原蛋白作用，達到日間防護、夜間修護的效果，添加的成分比起過去更好吸收，質地輕盈不黏膩，滋潤度也更加厲害，讓用的人感受到更加滿意。

除了單獨使用，很多人在使用小棕瓶還有秘密方式，像是冬天天氣比較乾燥，粉底不貼妝的時候，資深粉絲會將它以1：1的比例混合粉底液，這樣上妝更加服貼，而且妝容也可以更持久，維持一整天的完美。

▲「新一代小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，原價3,950元、特價2,088元，點我購買。

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購物網站「Her和她」的「雙11狂歡購物節」來了！除了全館商品111元起，從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、品木宣言靈芝水全入列，保證讓妳開心囤貨，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起 ！

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